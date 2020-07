Fordulat! Itt tér vissza Joshi Bharat

A járvány idején is rengeteg kutyus került menhelyre, de sok négylábú talált gazdira is. A Rex Állatszigeten is pörgött az örökbefogadás a karantén alatt, de a szabályokon szigorítani kellett, ugyanis volt olyan, aki csak azért akart állatot tartani, hogyha Magyarországon is bevezetik a kijárási tilalmat, legyen indoka kimozdulni.