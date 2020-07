Gönczi Gábor: Egyre többet emlegetjük a kis tesót

Extra

Kiss Nóra ,

Gönczi Gábor sok élménnyel gazdagodott a karantén során, hiszen az elmúlt hónapokban rengeteg időt töltött feleségével, Ildivel és hároméves kisfiával. Áron egyre jobban kijön a gyerekekkel, így szülei gyakran emlegetik előtte a kis tesót. A házaspár ugyanis szeretné, ha családjuk hamarosan bővülne.

− Bár mi is aggódó figyelemmel követtük a járvány miatt kialakult helyzetet, igyekeztünk pozitívan hozzáállni a karanténhoz. Az elején rengeteg játékot vásároltunk, hogy legyen mivel eltöltenünk ezeket a heteket, amik közül végül a roller győzött. Rendszeres programmá vált, hogy mind a hárman rollerrel jártuk körbe a környéket, a célállomás pedig a helyi cukrászda volt. Ezt annyira megszerettük, hogy a karantén után is folytatjuk − kezdte a Lokál Extrának Gönczi Gábor, aki ez idő alatt is ugyanúgy járt dolgozni, és minden este beszámolt a legfrissebb hírekről a nézőknek. Felesége, Ildi és hároméves kisfia viszont otthon volt.

− Áron szeptemberben kezdte az óvodát, amit ezekre a hónapokra nélkülöznie kellett. Eleinte mi is megküzdöttünk a beszoktatással, de mostanra annyira megszerette, hogy hiányolta a társait. Alig várta, hogy kinyisson az ovi, néhány hete újra járhat, amit nagyon élvez. Elkezdte felfedezni, hogy milyen jó dolog közösen játszani a többiekkel, igényli a gyerektársaságot, amit bármennyire is igyekeztünk, mi itthon nem tudtunk pótolni − folytatta a TV2 Tények híradósa.

„A fiúnk biztos jó bátyó lesz”

A házaspár már tervezi a családbővítést, erről Áront is rendszeresen megkérdezik. − Ildivel van egy néhány éves tervünk, amiben az elsők között szerepel egy második gyerek. Mivel látjuk, hogy Áron jól kijön a többi kicsivel, egyre többet emlegetjük előtte is a kis tesót. Ő még hadilábon áll a dologgal, egyszer azt mondja, hogy milyen jó lenne, utána viszont ódzkodik a dologtól. Ilyenkor mindig emlékeztetjük arra, hogy az unokatestvéreit is nagyon szereti, ezzel azért sikerül meggyőznünk. Abban mindketten biztosak vagyunk, hogy a fiunk nagyon jó bátyó lesz.

„A feleségemnek még jobban tetszem”

Gábor tavaly drasztikus diétába kezdett, melynek köszönhetően tíz kilótól szabadult meg, és azóta is tartja formáját. − A szigorú diéta nem tartható örökké, ezért a fogyás után életmódváltásba kezdtem. Heti egy bűnözős napot engedek meg magamnak, amúgy figyelek arra, mit, mennyit és mikor eszem. Emellett egy személyi edzővel heti háromszor két órát edzek, amibe Ildi is becsatlakozott. Már a száz kilót is ki tudom nyomni fekve és a kondim is sokat javult. A feleségemnek pedig még jobban tetszem − mondta a híradós.

Áron örökölte édesapja tehetségét

− Nagyon sok hangszerem van otthon, amiket a fiam sorra kipróbált, végül a dob tetszett meg neki a legjobban. Azóta vettünk neki egy kis dobfelszerelést, amin rendszeresen játszik. Nagyon jó ritmusérzéke van, 1-2 dalt már el tud magától dobolni − mesélte Gábor.