Gyász! Elhunyt Benjamin Keough, Elvis Presley unokája

Extra

MTI ,

Meghalt 27 évesen Benjamin Keough, Elvis Presley unokája – értesült a The Hollywood Reporter.

Benjamin Keough Lisa Marie Presley és Danny Keough amerikai zenész fia volt. Presley szóvivője a lapnak elmondta: “Teljesen összetört, de megpróbál erős maradni lánya, Riley és 11 éves ikrei miatt. Imádta a fiát. Ő volt élete szerelme”.

A TMZ bulvárportál szerint Keough vasárnap hunyt el a kaliforniai Calabasasban, fegyverlövés okozta sérülésben, melyet önmaga okozott.

Keough testvére Riley Keough színésznő, apja Danny Keough, aki 1994-ben vált el Lisa Marie Presley-től, Elvis lányától.

Benjamin 11 éves ikertestvérei Lisa Marie Presley exférjétől, Michael Lockwoodtól születtek.

2012-ben Keough és testvérei is szerepeltek abban a videóban, melyben Lisa Marie egy archív felvétel segítségével “duettet” énekelt Elvisszel, az énekes 1954-es I Love You Because című dalát adták elő.

Tavaly Lisa Marie a Twitteren közölt egy képet, melyen gyerekeivel látható, azt írta a kép alá, hogy “anyaoroszlán kölykeivel”.