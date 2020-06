Hol vagy, Kajla? – Felfedezik a kisiskolások Magyarországot

Belföld

Lokál ,

Július 1-jétől idén is útjára indul a Hol vagy, Kajla? elnevezésű országos turisztikai program, amelynek keretében az alsó tagozatos diákok felfedezhetik Magyarország természeti és kulturális értékeit augusztus végéig.

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta, hogy a program alapját adó Kajla-útlevélben a gyerekek pecsétet gyűjthetnek, útvonalat tervezhetnek és az élményeikről is beszámolhatnak. Országszerte több mint 500 helyszínen lehet az útlevélbe pecsétet gyűjteni vagy arra kedvezményt kapni. A programhoz tartozik egy applikáció és honlap is, ahol további információk érhetők el.

Kiemelte, hogy tavaly nagyon népszerű volt a program: 200 ezer pecsét gyűlt össze, 50 ezer ingyenesen feladható Kajla-képeslapot küldtek el, több mint 100 ezren utaztak a vasúton ingyenesen, és 10 millió kilométert tettek meg. Megjegyezte, hogy hamarosan elérhetőek lesznek a Kajla-körök is, amelyek gyerekeknek is szóló túrajavaslatokat tartalmaznak.

Ingyen utazhatnak a gyerekek

Július 1-jétől augusztus 31-éig a Kajla-útlevéllel rendelkező gyerekek ingyenesen utazhatnak a MÁV és a GYSEV vonalain (az ő kísérőik 33 százalékos kedvezményt is kapnak), valamint a Bahart és a Mahart egyes járatain, de igénybe vehető lesz a kedvezmény a dunakanyari településeket összekötő hajójáratokon is. Július 15-étől a Magyar Posta ingyen szállítja a programban részt vevők Kajla-képeslapjait, és a posta a program logisztikai partnere is.