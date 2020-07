Hurrá, felvettek!

Extra

Holló Bettina ,

Idén a koronavírus és a távoktatás új kihívások elé állította a felvételizőket. A tanulók jól vették az akadályokat, háromnegyedüket ugyanis felvették valamelyik általuk választott képzésre. Virág privát Pont ott partyt tartott a barátaival, és majd kiugrott a bőréből, amikor megtudta: felvették gazdálkodás és menedzsment szakra.

A nagyszabású Pont ott party (ponthatárt váró buli) idén a koronavírus miatt elmaradt, de csütörtökön nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A diákok 20 órától, a bevált gyakorlat szerint, sms-ben közvetlen értesítést kaptak, a ponthatárokról pedig a felvi.hu oldalon tájékozódhattak. Bódis József innovációért és szakképzésért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a jelentkezők háromnegyedét felvették valamilyen képzésre, ami azt bizonyítja, hogy hazánkban sikeres volt a vírus miatt bevezetett távoktatás.

Szeptemberben Virág is megkezdheti egyetemi tanulmányait, méghozzá a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakán, amivel egy álma vált valóra.

– Összeültünk a barátokkal, és együtt vártuk, hogy megérkezzen az sms. Hihetetlenül izgultam, és mikor megérkezett az üzenet, először nem is mertem megnézni. Aztán odapillantottam, és láttam, hogy felvettek. Nagyon megörültem, már alig várom, hogy elkezdjem az egyetemet, és új embereket ismerjek meg. Szerintem ezzel a diplomával sok helyre el tudok majd helyezkedni, szerencsére a matek mindig is jól ment – mesélte boldogan a 19 éves Virág, aki párjával a nyár végén költözik fel Budapestre.

Felvételi számokban

Az előző évhez képest tízezerrel kevesebb, mintegy 23 ezer a csalódott diák, a 91 ezer 460 jelentkezőből 68 ezer 112-en felvételt nyertek. Közülük több mint 55 ezren államilag finanszírozott formában tanulhatnak.

A felvett elsőéves hallgatók számát nézve az első az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), második a Debreceni Egyetem, harmadik a Szegedi Tudományegyetem és negyedik a Budapesti Gazdasági Egyetem.

Alapképzésre több mint 42 ezer hallgató került be, osztatlan képzésre több mint 7400, mesterképzésre több mint 12 ezer 300, felsőfokú szakképzésre pedig több mint 6100.

Nappali tagozatra több mint 49 ezer diák járhat.

A legmagasabb pontszámot, 445-öt, idén a nemzetközi biztonság és védelempolitika szakon kellett elérni, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

A legtöbb jelentkezőt a mérnökinformatikus, az ápolás és betegellátás, valamint az osztatlan tanári szakra vették fel.

Ismét tarolt a SE

Összesen 2102 hallgató nyert felvételt a Semmelweis Egyetemre. Az orvos- és egészségtudományi képzési területen a diákok részéről idén is ez volt az első számú választás. A legmagasabb pontszámmal ide lehetett bekerülni, ez azt is jelenti, hogy a legjobb képességű hallgatók kerültek be hozzánk – értékelte dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes. Az általános orvostudományi karon vélhetően a Covid-19 miatt a tavalyi 442 ponthoz képest, idén az állami ösztöndíjas képzés esetében 425, az önköltséges képzésen 430 pont volt szükséges a bekerüléshez.

Idén is lesz pótfelvételi

Pótfelvételi idén is lesz, akit nem vettek fel vagy nem adott be jelentkezést, még adhat be kérelmet.

Állami ösztöndíjas formában most több képzési területre is lehet jelentkezni, köztük agrár, gazdaságtudományi és informatikai képzésekre is.