Így készülnek a magyar kutatók a második hullámra

Belföld

Kiss Nóra ,

Kis Zoltán kutató és csapata már márciusban – Magyarországon elsőként – sikeresen izolálta a koronavírust, hazánkban ezután kezdődhettek el olyan munkák, mint a vírus elleni hatóanyagok vizsgálata vagy a vakcinakutatás. A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumának munkatársa nyilatkozott a Lokálnak. Nagy mennyiségben elkezdték a vérplazma-terápiához szükséges szérum védőhatását is tesztelni, felkészülve a vírus második hullámára.

Magyarországon elsőként a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) Nemzeti Biztonsági Laboratóriumában izolálták a koronavírust, azóta a vakcina és a fertőzés elleni gyógyszer kutatásán dolgoznak, emellett nagy mennyiségben elkezdték a vérplazma-terápiához szükséges szérum védő hatását is tesztelni, felkészülve a vírus második hullámára.

– Az izolálás nagyon fontos momentum volt ahhoz, hogy hazai vakcinát és gyógyszert tudjunk fejleszteni – kezdte Kis Zoltán, az NNK laboratóriumának munkatársa.

– Folyamatosan kutatjuk, hogy melyek azok a vegyületek, természetes hatóanyagok, amelyek meg tudják állítani a vírust. Persze mindez egy nagyon hosszú folyamat. A sikeres hatóanyag előállításához elengedhetetlen, hogy monitorozzuk a fertőzést, ezért a beérkező pozitív minták segítségével nyomon követjük, hogyan változik a vírus genetikai állománya. Minimális változásokat már észrevettünk, de ezek nem befolyásolják a biológiai tulajdonságait. Tudjuk, hogy a vírus több helyről került be Magyarországra. Figyeljük még a fertőzés gyakoriságát és a szervezet immunválaszát – mondta a Lokálnak dr. Kis Zoltán, aki elmondta, milyen feltételeknek kell megfelelnie a vakcinának.

– Ahhoz, hogy az oltóanyag forgalomba kerülhessen, számtalan előkísérleten, majd különböző klinikai vizsgálatokon kell átesnie. Mi még egyelőre az előkísérleteknél tartunk – tette hozzá a kutató.

Az NNK laboratóriumában több sikeres kutatást is folytattak. Ilyen például annak vizsgálata, hogy a vérplazma-terápiában használt készítmény milyen védőhatást vált ki.

– Szintén az izolálásnak köszönhetően meg tudjuk nézni, hogy a gyógyultak vérsavója mennyire tudja semlegesíteni a vírust, vagyis milyen mennyiségben termelt a szervezetük ilyen ellenanyagot. A vérsavónak ezt a képességét mérjük, ez az alapja a vérplazma-terápiának is, amit sikeresen alkalmaznak az orvosok a súlyos betegeknél. Nem minden fertőzésen átesett személy termel elegendő ellenanyagot, így sajnos nem minden jelentkező alkalmas donornak. Szerencsére egyre több a gyógyult, így a Szent László Kórházban folyamatosan készítik a plazmákat, mi pedig mérjük őket annak érdekében, hogy a második hullám során minden olyan betegnél, akinek szüksége van rá, tudják használni a klinikusok – részletezte Kis Zoltán.

Nincs még biztos gyógyszer

– Egyenlőre nincs biztos gyógyszer a fertőzés ellen, ezért az orvosok támogató kezeléssel igyekeznek segíteni a betegeken. Próbálkoznak más vírusra hatékony szerekkel, valamint tüneteket csillapító anyagokkal. Nagyon veszélyes lehet, ha a vírus kivált a szervezetben egy gyulladásos folyamatot, úgynevezett citokinvihart, ennek megelőzéséhez is megvan a szükséges gyógyszer, amit szintén alkalmaznak a betegeknél – mondta a kutató.

Így védekezhetünk

– Észrevehetően csökkent a maszkviselők aránya, pedig külföldön láthatóan újra elindult felfelé az esetszám. Szakmai szemmel is kiváló és jó lépés volt a kormány korai intézkedése, de ehhez kellett a lakosság fegyelmezettsége, ami fontos, hogy ebben az időszakban is meglegyen. Jelenleg csak a maszk viselésével, valamint a távolságok és a higiénés szabályok betartásával tudunk védekezni – figyelmeztetett a szakember.

Hogy ismerik fel a koronavírust?

Az NNK laboratóriumában a kutatások mellett a fertőzésgyanús minták vizsgálatát is végzik. Itt történt a koronavírus-vizsgálatok nagy része.

– Először a beérkező minta azonosítási adatait rögzítjük, majd megvizsgáljuk, hogy valóban tartalmazza-e a vírust. Ez úgy történik, hogy egy gép segítségével kivonunk a mintából minden örökítőanyagot. Ezután specifikus reakcióval – különböző, kifejezetten a koronavírust felismerő anyagok segítségével – állapítjuk meg, hogy a vizsgált minta pozitív-e. Tudjuk mérni a mintában a vírus mennyiségét is – magyarázta a kutató.

Ezt már tudjuk a vírusról

A kutatásoknak köszönhetően a koronavírus számos tulajdonságát sikerült kideríteni, többek között a legfőbb tüneteit, valamint hogy cseppfertőzés útján terjed. – A kutatások alapján már az is világossá vált, hogy a vírus a sejten belül milyen receptorba illik bele, és ott mit csinál. Sokkal erősebben kötődik a sejthez, mint a hasonló koronavírusok, ami szintén hozzájárul a terjedéséhez. Tudjuk, hogy tünetmentes személyek is megfertőzhetik az egészségeseket, továbbá azt is, hogy széklettel szintén képes ürülni. Ugyanakkor sok munka áll még előttünk, hogy felfedjük a vírus minden titkát.