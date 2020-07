Így lesznek biztonságosak a nyári táborok

Extra

Holló Bettina ,

A koronavírus miatt sokáig kétséges volt, hogy lesznek-e idén táborok. Az időben meghozott intézkedések azonban lehetővé tették, hogy a gyerekek közösségben tölthessék a nyár egy részét. Hazánkban napközis és ott alvós táborokat egyaránt lehet szervezni a legkülönbözőbb tematikákban. Mire kell figyelnünk? Az Erzsébet Alapítvány egy oktatóvideót is készített kicsiknek, nagyoknak ezzel kapcsolatban.

Nagy népszerűségnek örvendenek a sportra, egészséges életmódra, kézművességre, drámára épülő foglalkozások, de idén arra kérik a szervezőket, hogy a lehető legtöbb programot szervezzék a szabadban, így a természetbúvárkodást és az erdőjárást is sokan választották.

Június végén az Erzsébet-táborok is elindultak. 1100 intézmény mintegy 800 településen várja az 1–8. évfolyamos gyerekeket, ezzel több mint 80 ezer tanuló nyara válik felejthetetlenné. Idén, a koronavírus-járványra és a járványügyi készültségre tekintettel a táborok fokozott egészségügyi és higiénés intézkedésekkel szervezhetők. A higiéniai oktatás is egy kötelező elem, ezért az Erzsébet Alapítvány videókat is készített, amelyben játékos formában mesélik el a gyerekeknek, hogy mi az a koronavírus, hogyan lehet védekezni ellene. Emellett a szervezőket és a szülőket is ellátták hasznos tanácsokkal.

Tanácsok szervezőknek

A táborban csak egészséges dolgozó legyen jelen.

Ha az egyik gyerek rosszul érzi magát, kísérjük külön helyiségbe, és kérjük meg a szülőket, hogy jöjjenek el érte.

Ha egy táboroztató felnőttnek vannak tünetei, ő is vonuljon külön, és értesítse az orvost.

Létesítsünk kézfertőtlenítő pontokat, és használjuk őket gyakran!

Szervezzünk a gyerekeknek olyan programokat, amelyek során tartható a másfél méteres távolság, vigyük őket minél gyakrabban a szabadba.

Benti foglalkozás esetén szellőztessünk gyakran!

A gyakran érintett felületeket, játékokat, sporteszközöket rendszeresen fertőtlenítsük, és az alapos takarításról se feledkezzünk meg!

Alaposan mossuk meg a gyümölcsöket, zöldségeket!

Tanácsok családoknak

A legfontosabb, hogy csak egészséges gyermeket vigyünk közösségbe.

Tanítsuk meg nekik a személyi higiénia szabályait, főként azt, hogy hogyan kell helyesen kezet mosni, illetve azt, hogy orrfújás után mindig dobják ki a zsebkendőt, és ezután újra mossanak kezet. Ha nincs a közelben víz, helyettesítsük kézfertőtlenítővel.

A tábor előtt mindenképp mondjuk el a gyereknek, hogyha nem érzi jól magát, szóljon egy felnőttnek.

A kicsik az arcukat ritkán érintsék meg, ha tüsszenteniük vagy köhögniük kell, zsebkendőbe vagy a ruhaujjukba tegyék meg.

Ezeket tegyük a hátizsákba