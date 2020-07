Ilyet még biztos nem látott! 3D nyomtatóval gyártják a steaket – Videó!

Húshoz hasonló, növényi alapú steak gyártásába kezdett egy izraeli start-up cég. 3D nyomtató segítségével próbálják leutánozni az állatok izomzatának szerkezetét, hogy egy igazán ízletes, de mégis húsmentes húst állítsanak elő.

Az elmúlt években hatalmas piaca lett az alternatív megoldásoknak a hús- és élelmiszeriparban, ezért egyre több és egyre egyedibb megoldásokkal rukkolnak elő a cégek és kutatóik.

A nyomtatott hússzelet mindenesetre egy igazán innovatív megoldásnak tűnik.

Israeli start-up Redefine Meat plans to launch 3D printers to produce plant-based steaks, mimicking real beef, in a bid to win a slice of the fast-growing alternative meat market pic.twitter.com/tTWI7DM5en

