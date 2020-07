Belföld

A hagyományos postai visszaküldés mellett, interneten is kitölthető a nemzeti konzultáció – jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Azért tartjuk fontosnak ezt a konzultációt, mert az eredményesen vett első szakasz után most mindenki elmondhatja a véleményét arról, hogy mely védelmi intézkedéseket támogatja a járvány elleni küzdelemben. Ez fontos lesz arra az esetre, ha megérkezne a második hullám – mondta Dömötör Csaba.

A kérdések az egészségügyi és a gazdasági lépésekről szólnak, de van egy kérdés Soros György örökkötvény tervéről is. A konzultációs íveket a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon lehet kitölteni.

Arról is beszélt az államtitkár, hogy postán is kézbesítik a kérdőíveket, amely egy hosszabb folyamat. A kérdőívek feladási határideje pedig augusztus 15.