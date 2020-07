Ismét csődvédelmet kért az Remington

Külföld

MTI ,

Két év után ismét csődvédelmet kért a Remington Outdoor Co. Inc., az egyik legnagyobb és legrégebbi amerikai kézilőfegyver-gyár annak érdekében, hogy adósságának átütemezéséről tárgyalhasson hitelezőivel – jelentette be a cég.

A kétszáz éves múlttal rendelkező Remington két éve tavasszal egyszer már kért csődvédelmet. A cég akkori meggyengülését az okozta, hogy a newtowni Sandy Hook iskolában 2012. december 14-én elkövetett, húsz diák és hat felnőtt életét követelő ámokfutás után megszigorították a fegyverhez jutás feltételeit. Az elmúlt években bekövetkezett újabb hasonló esetek miatt pedig a kiskereskedelmi cégek önmaguk szigorú korlátozást vezettek be a fegyvereladás területén, sokan pedig törölték a fegyvereket a kínálatból.

A Remington értékesítésből származó bevétele tavaly 437,5 millió dollár volt, ami mintegy a fele a 2016. évinek.

A cég adóssága meghaladja a 250 millió dollárt, ebből 12,5 millió dollárral az alabamai Huntsville városának tartozik, ahol a cég székhelye található.