Itt a vége! Kitiltották a “rendetlenkedő” emukat a kocsmából – Videó!

Kitiltották az emukat egy Ausztrália távoli vidékén lévő kisváros egyetlen kocsmájából, mert a nagytestű, röpképtelen madarak rendre felfordulást okoztak odabent.

A Queensland állambeli Yaraka lakosai – mind a 18 -, és az ide érkező turisták mindig jól szórakoznak a városban szabadon bóklászó emuk elszántságán, ha élelemszerzésről van szó.

A helyzet azonban tarthatatlanná vált a múlt héten, amikor a két madár, Carol és Kevin felfedezték, hogy fel tudnak mászni a település egyetlen kocsmájának otthont adó Yaraka Hotel lépcsőin.

Chris Gimblett kocsmáros úgy oldotta meg a problémát, hogy kifeszített egy kötelet egy lépcső tetején, a betérő vendégeket pedig egy felirat figyelmezteti, hogy helyezzék vissza a kötelet, miután beléptek, mert az “emuk ki vannak tiltva az épületből helytelen viselkedésük miatt”.

A nagytestű madarak nem elég agyafúrtak ahhoz, hogy átbújjanak a kötél alatt.

“Amikor az emuk megijednek, elkezdenek szaladni, de általában úgy, hogy közben hátrafelé néznek, vagyis fogalmuk sincs arról, hogy hova mennek és így veheti kezdetét a káosz, mert mindenbe beleütköznek” – mondta Gimblett, megjegyezve, hogy a madarak ürüléke is sok kellemetlenséget okoz.

A kocsmáros szerint a hotelhez tartozó lakókocsiparkban megszálló turisták általában lenyűgözve nézik, hogy az emuk meddig hajlandóak elmenni egy-egy jó falatért. A madarak pedig sosem okoznak csalódást: néha elcsennek egy tükörtojást, máskor behajolnak az ajtón és kifosztják a kenyérpirítót, de szemrebbenés nélkül megisszák a kávét is, ha valaki véletlenül túl közel teszi le a bögréjét az ajtóhoz.

A város eredetileg nyolc emunak adott otthont. Két évvel ezelőtt egy helyi lakos bukkant rá egy elhagyatott fészekre és megmentette a tojásokat. Mostanra csak Carol és Kevin maradtak, a többi emu elhagyta a várost, valószínűleg, hogy párt keressen magának.

He can’t fly, but he can cause enough trouble to be banned from a bar in outback Queensland. The Yaraka Hotel has ramped up security, stretching a rope around the entrance, to keep Kevin the emu out. https://t.co/M0Wtv6JISY #7NEWS pic.twitter.com/Q6ZQItt06I

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) July 28, 2020