Itt a vége! Tóth Gabi nem posztol több képet a lányáról

Hoztunk családilag egy nagyon fontos, hetek óta fontolgatott döntést, miszerint Gyermekünkről, Krausz Hannaróza Máriáról több fotót nem osztunk meg a nyilvános social felületeinken. Az eddigi, vele kapcsolatban feltöltött fotókat, tartalmakat is töröltük. Ezt férjem, Krausz Gábor és testvérem, Tóth Vera is megtette. Miért? Azért, mert gyermekünk a legfontosabb. Szeretnénk a jogait tiszteletben tartani akkor is, ha még nagyon kicsi és azt hisszük, sokminden nem számít még ebben a korban… Rájöttünk, minden számít…Eddig nem ástuk bele magunkat ebbe a témába, csupán a boldogságunk, szerelmünk gyümölcsét szerettük volna világgá kürtölni. Semmilyen “ego ügy”, magamutogatás és érdek nem fűződött Hannával kapcsolatos megnyilvánulásokhoz.. Hannaróza egy csoda, úgy jött az életünkbe, hogy azt hittük, mi soha nem élhetjük át a szülői érzéseket, hogy nem foganhat meg, de megérkezett és ez felülírt mindent. Ajándék volt és most is csak gyönyörködni tudunk benne. Viszont annak ellenére, hogy mi azt hisszük, a világ egy szép, békés, jó hely, azt tapasztaljuk, hogy már nem olyan, mint jónéhány évvel ezelőtt, (mint pl a mi gyermekkorunkban), így nem akarjuk többé csodálatunkat kifejezni a social felületeinken úgy, hogy gyermekünk arca is látszik. Ez maradjon a mi, privát megélésünk. Ezzel talán megvédhetjük őt sok veszélytől, amikről talán nem is tudjuk, hogy léteznek. Sok álmatlan éjszaka, beszélgetés eredményezi felelős döntésünket. Ösztönözni szeretnénk erre a többi, híres/hétköznapi anyukát, apukát is. Persze mindenkinek szíve joga, hogy tesz… Mi így látjuk helyesnek. Köszönjük mindenkinek, aki segített ebben a döntésben. Gabi, Gábor, Hannaróza és a Csalàd.