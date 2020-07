Jótékonysági árveréshez csatlakoztak az Exatlon sztárjai

Extra

A Civilút Alapítvány, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Ergométer Szövetség online jótékonysági árverést szervez a Magyar Szervátültetettek Szövetsége javára. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott az Exatlon Hungary három versenyzője, Busa Gabriella, Böjte Dave, Kempf Zozo illetve két, nagyszerű eredményeket elért parakajakos, Varga Katalin és Kiss Péter. Licitálni egy, a sportolók által aláírt pólóra lehet július 11-ig.

„Minden sport mindenkié! kezdeményezésünkre ép és parasportolók fogtak össze, hogy segítségükkel minél szélesebb körben hirdessük a program üzenetét, és egy jótékonysági árveréssel is segítsük a fogyatékossággal élő hazai sportolók lehetőségeinek kiszélesítését. Az esemény jelentősége az is, hogy segítő szervezetek fognak össze azért, hogy egy hozzájuk hasonló segítő szervezet munkáját támogathassák” – mondta el Ruttkay Réka, a Civilút Alapítvány kuratóriumának elnöke. Szombatig folyamatosan lehet licitálni online, hétvégén pedig egy jótékonysági evezéssel, az Exatlon Hungary versenyzői és elismert parakajakosok is hozzájárulnak az eredményhez.

„Gondolkodás nélkül fogadtam el a felkérést és álltam az ügy mellé. Abszolút egyetértek az esemény jelmondatával: Minden sport mindenkié! Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy az ép és a parasportolók is ugyanolyan körülmények között tudjanak edzeni, sportolni. Ezzel az akcióval próbáljuk meg felhívni erre a figyelmet!” – mondta a -nak Gabi.

Július 11-én 11 órától élő online közvetítéssel zárul az aukció a Duna Arénában, ahol dr. Busa Gabriella, Böjte Dávid és Zozo Kempf, az Exatlon Hungary győztesei és sportolói, valamint két, nagyszerű eredményeket elért parakajakos, Katalin Varga paralimpiai 5. helyezett, vb. 4. és Eb. 3. helyezett és Kiss Péter világ- és Európa-bajnok bizonyítják, hogy a sportban és a sporttal minden lehetséges.

Licitálni az alapítvány Facebook-oldalán lehet:

A licitálók közül az, aki a legnagyobb összeget ajánlja, különleges élménnyel lesz gazdagabb: a négy kiváló sportolóval részt vehet egy közös vacsorán és az azt követő bulin a Fröccsterasz all inclusive élmény-felajánlása jóvoltából