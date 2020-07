Karácsonyék egy újabb húzással folytatják az autósok elleni háborút Budapesten

Belföld

Mintha szándékosan akarna dugókat előidézni Budapesten a Karácsony Gergely-féle városvezetés a parkolóhelyek elvételével, a biciklisávokkal, a 30-as táblákkal a Nagykörúton. Most kiderült: az ellenzéki polgármesterek stratégiája teljesen tudatos. „Nem kell ennyi autó a városba, biciklisávok kellenek” – közölte a célt Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere – írja a Ripost.

Az egekbe emelik a parkolás árát, októbertől új parkolási rend lesz, erre készülnek a kerületek a közlekedés megváltoztatásával. Már szerdán a Fővárosi Közgyűlés elé kerültek az első előterjesztések, augusztus végén pedig folytatódnak a tárgyalások arról, hogy októbertől teljesen új parkolási rend lesz a fővárosban. Most már az sem titok, hogy ennek előkészítése zajlik a belvárosban is: mint megírtuk, Erzsébetvárosban, a Király utcától a Corvin negyedig már új, 30-as sebességkorlátozó táblák lassítják a forgalmat, ahogy Józsefvárosban, a Baross utcában is sebességkorlátozást vezettek be az új biciklisáv miatt. Eközben az Üllői úton teljes a káosz, amióta a külső sávról eltűntek a biciklisáv felfestések, de a BKV szerint ez a sáv mégis csak a kerékpárosoké és pótlóbuszoké.

A szerdai Fővárosi Közgyűlés előterjesztéséből az is kiderül, hogy Erzsébetvárosban minimum kilenc utca egyirányúságát megfordítják, és néhány utcát gyalogos-kerékpáros utcává alakítanak majd, októberig pedig összesen 129 eddig meglévő parkolóhelyet szüntetnek majd meg (ebből 100 parkolóhely megszűnését már be is jelentette a polgármester, Niedermüller Péter).

Az egyirányúság megfordítása azonban közlekedési anomáliákhoz vezet, erről már a kommentelők számolnak be. „Csak óriási területet bejárva lehet megfordulni a városban, a Dohány-Kazinczy saroknál is megszűnt a visszafordulás lehetősége, egészen a Deák térig kell lemenni” – írja az egyik kommentelő. Egy erzsébetvárosi arról panaszkodik, hogy amikor tesztelték az egyirányú utcák megfordítását, akkor a Király utca-Csányi utca sarkon élők csak nagy kerülővel tudtak hazamenni, mert semmilyen irányból nem engedték be őket, hogy hazajussanak.

Niedermüller Péter, a kerület polgármestere azonban egyenesen beszélt, szerinte ő is, és a főpolgármester, Karácsony Gergely is elmondta már: kevesebb autóra van szükség a belvárosban. „Ne a technikai részletekben merüljünk el, fogadjuk el az elvet, hogy nem kell ennyi autó a belvárosba, biciklisávok kellenek”. Vannak erről dühös visszajelzések, de nincs alternatíva, meg kell szokni! – mondta, majd hozzátette: a változás radikális lesz, októbertől akár 800 forintba is kerülhet majd a belsőbb kerületekben egy-egy óra parkolás.