Karácsonyék tovább szerencsétlenkednek a Lánchíddal

Folytatódik Karácsonyék szerencsétlenkedése a Lánchíd ügyében. Hiába kellett volna már több mint egy hónapja elkezdődnie a híd felújításának, a Karácsony Gergely vezette fővárosi vezetés még most is csak ott tart, hogy „hamarosan” kiírják a közbeszerzést a felújításra.

Csalódniuk kellett azoknak, akik azt gondolták, hogy Karácsonyék végre valamiben döntésre jutnak, és elkezdődhet rendeződni a Lánchíd sorsa. Pedig péntekre Tüttő Kata MSZP-s főpolgármester-helyettes trombitált össze sajtótájékoztatót az ügyben, amit előzetesen még a baloldali atv.hu is úgy értékelt, hogy „úgy tűnik, hosszú hónapok után elkezdődhet a Lánchíd felújítása a közbeszerzési eljárás kiírásával.”

Ehhez képest csupán zavaros magyarázkodást kapott a közvélemény arról, hogy most már „hamarosan” tényleg kiírják a közbeszerzést a felújításról. Érthetetlen a késlekedés, hiszen Szőke Gábor, a hídmesteri szolgálatot ellátó Budapest Közút vezetője olyan hibákra is felhívta pénteken a figyelmet, amit egyszer már kijavítottak, most pedig – a teljes körű felújítás megkezdéséig – újra ki kell javítani, nehogy nagyobb baj legyen.

Mint ismert a szakértői jelentés szerint június 10-ig el kellett volna kezdeni a felújítást, különben a munkálatok nemcsak többe kerülnek, de tovább is tartanak majd. Karácsony Gergely főpolgármester utoljára július 3-án ígérte meg, hogy kiírják a közbeszerzést.

Eközben a Magyar Nemzet szerint már ezen a héten lezárhatják a Lánchíd egyik veszélyessé vált járdaszakaszát.

Ki felel ezért?

– Ki felel ezért a szerencsétlenkedésért? Hol van az átlátható, elvégzett munka Budapestért? – tette fel a kérdést a fővárosi Fidesz. Hozzátették, ismét bebizonyosodott, hogy az elmúlt 10 hónap nem volt elegendő a főváros vezetése számára a Lánchíddal kapcsolatos legfontosabb döntések meghozatalára. „Kérdés persze lesznek-e valaha abban az állapotban, hogy egy közbeszerzést legalább ki tudjanak szabályosan írni, miközben a késlekedés minden nappal további állagromlást és árdrágulást jelent a felújításban” – írták.

Milliárdokba kerül és veszélyes a halogatás

Súlyos károkat okozhat az elmúlt fél év semmittevése. Igazi Mekk-mester tempó! – vélekedik Wintermantel Zsolt, korábbi újpesti polgármester, a BKK igazgatósági tagja.

A Lánchíd felújításának halogatása milliárdokba kerül, és veszélyes a budapestiekre – közölte Fürjes Balázs Budapestért felelős államtitkár.

A főváros továbbra is csak az időt húzza – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Szerinte Karácsonyéknak csak egy dolgot kell tennie: el kell kezdenie dolgozni.

Újabb hibák