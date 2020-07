Kerékpárutakat fúr meg a kamubiciklis Karácsony

Belföld

Bodnár Erika ,

Miközben Karácsony Gergely főpolgármester a biciklisek nagy barátjának próbálja magát beállítani, a valóságban ez is csak propaganda, hiszen amíg a belvárost telerakja kerékpársávokkal, addig a jobboldali vezetésű peremkerületekben megfúrja az ilyen beruházásokat. A Lokál két érintett kerület vezetőjét kérdezte.

Úgy tűnik, Karácsony főpolgármester biciklipárti hozzáállása kimerül a pózolásban és a sávok festegetésében. Erre utal, hogy több ellenzéki vezetésű peremkerületben is megfúrta a kerékpárút-fejlesztéseket.

Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes vezetője úgy tájékoztatta lapunkat, hogy a Magtár utca felújításával párhuzamosan épült volna egy kerékárút, amely közvetve összekötötte volna Csömört, a XVI. kerületet és Kistarcsát.

– A tervezés és az engedélyeztetés költségét a kerület állta. A munkadíjat kellett volna a fővárosnak, ami nagyjából 1,2 milliárd forint lett volna – nyilatkozta lapunknak Kovács Péter XVI. kerületi polgármester, aki szerint a történetnek a kerület lakosai az igazi vesztesei, ők azok, akik a polgármesterrel együtt zöldebb környezetben szeretnének élni és kerékpárral közlekedni. Hasonlókról számolt be Borbély Lénárd, Csepel kormánypárti polgármestere.

– Karácsony Gergely főpolgármester a veszélyhelyzet alatt egy személyben hozott politikai döntéssel mintegy 23 kilométernyi bicikliúthálózat-fejlesztést vett el három dél-pesti kerülettől – tájékoztatta a Lokált Borbély Lénárd, hozzátéve, hogy a XVIII., XXIII. kerületeket és Csepelt érintő fejlesztés teljes összege 2,4 milliárd forint, amelyből Csepel bruttó 840 millió forinttal részesült volna.

Visszatér a Demszky-korszak

Kovács Péter polgármester szerint a fővárosi vezetés már 2010 előtt is mostohán bánt a XVI. kerülettel. – Karácsony Gergely, úgy tűnik, e tekintetben is a Demszky-korszak hagyományait akarja folytatni – jegyezte meg a városvezető, aki emlékeztetett, hogy kerületében több fővárosi fenntartású út rendbetétele időszerű lenne. – A főpolgármester azt a kettőt is lehúzta a közútfejlesztési listáról, amelyet már megterveztettünk, engedélyeztettünk: a Rózsa és a Magtár utcát – magyarázta Kovács Péter. Utóbbi felújításával párhuzamosan épült volna a már említett kerékpárút. – Karácsony Gergely azzal próbálja megindokolni a megindokolhatatlant, hogy az elmúlt 10 évben arányaiban több útfelújítás történt nálunk, mint más kerületekben. Ha viszont megnézzük, hogy hol tartottunk, illetve honnan indultunk 10 éve, akkor azt látjuk, hogy 2020-ra épp csak felzárkózni sikerült a budapesti átlaghoz. Karácsony Gergely terve pedig újabb négy évvel vet vissza minket.