Kinczel Nikoletta: Öt ország ízei

Magyar nyelvű digitális szakácskönyv jelent meg, amelyben öt ország kedvenc ízeit válogatta össze a szerző.

Kinczel Nikoletta Magyarországon kívül élt már Olaszországban, Egyiptomban, Cipruson és Svédországban is.

A könyvében 144 + 5 kedvenc, általa kitalált és kipróbált receptek között válogathat az olvasó. Öt ország ételeibe ad betekintést, hogy különleges ízutazásra hívja a főzés szerelmeseit.

– Ezt a könyvet bátran forgathatják a kezdők is, akik fel szeretnék fedezni más országok konyháit is. Az a célom, hogy ne a saját kárukon tanulják meg, hogyan kell egy finom ételt elkészíteni, hanem a már általam kipróbált receptek segítségével ők is megalkothassák más tájak legkedveltebb finomságait – árulta el Kinczel Nikoletta.