Kínok kínja! Hetekig gyógyszereken élt Majka

Az elmúlt pár hétben elképesztő fajdalmai voltak a magyar rappernek. Egy interjúban mesélte el min ment keresztül.

A sztár sokat szenvedett, több héten keresztül fájdalomcsillapítón és antibiotikumon élt. Egy fránya fogfájás keserítette meg az életét, de végre el tud menni fogorvoshoz.

„Meghalok már. Már túl vagyok egy olyan öt-hat heten, hogy szeretném már letudni ezt a fájdalom időszakot. Azt hittem minden nagyon jó lesz és mindent rendbe rakatok ez alatt a karantén alatt. Most volt egy négy hét, amikor fájdalomcsillapítón és antibiotikumon éltem. De hál’ istennek megtalálták az okát a fogamban, úgyhogy most megyek a fogorvoshoz. Most retró vagyok, mert oldalt nincs fogam végig és most az van, hogy ugyanúgy nézek ki, mint amikor 18 éve betettem a lábam a fővárosba. De ma végre megkapom, ma visszarakják” – árulta el őszintén Majka – a Ripost számolt be a hírről, a Blikk információ szerint.