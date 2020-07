Király Linda: Ha szeretek valakit, megfeledkezem önmagamról

Extra

P.L. ,

Király Lindát optimista természete segíti mindenben. A Lokál Extrának elárulta: hosszú és mély lelki utazáson vesz most rész, hogy megtalálja önmagát.

– Az elmúlt évek arról szóltak, hogy megtaláljam önmagam és helyrehozzam az egészségemet. Az az igazság, hogy ha én szeretek valakit, azt a lényem minden porcikájával teszem, minden idegszálammal arra koncentrálok, hogy neki jó legyen és ilyenkor hajlamos vagyok megfeledkezni önmagamról – kezdte a Lokál Extrának Linda. – Az első feladatom ezért az előző párommal való szakításunk után az volt, hogy magammal foglalkozzak, önmagamban rendet tegyek, mert ha végre sikerül megtalálnom egy egyensúlyt, akkor helyet kaphat az életemben más is. Hosszú idő volt ez, de nem sürgettem magam, hiszen az igazi befelé figyelés sosem lehet rövid – mesélte az énekesnő, aki úgy érzi, hamarosan végre újra kitárhatja a szívét, és már biztonsággal beengedhet egy új szerelmet.

– Azt érzem, hogy szépen haladok a belső utamon, és akkor majd, ha itt van az ideje, jöhet a nagy ő, ezen egyáltalán nem aggódok – tette hozzá az énekesnő. Linda egyébként folyamatosan kap bókokat és rajongói leveleket, de mint mondja, az elmúlt időben olyannyira a saját belső lelki békéjét kereste, hogy ezek bár nagyon jól esnek neki, nem az ismerkedésen volt a fókusz. – Amikor befelé figyelek, sajnos sokszor nem is veszem észre a külvilág jelzéseit, csak akkor nyílok ki, amikor készen állok. Így, bár kaptam bókokat és leveleket, ezek egyelőre nem tudtak megérinteni − mesélte.

Imádja, hogy újra nagynéni lett

Linda újra nagynéni lett, hiszen öccsének, Viktornak is megszületett a kisfia, Kolen, másik testvérének, Bennek pedig már van egy hároméves fia, Kai. Az énekesnő úgy érzi, semmiről nincs lemaradva, és imádja, hogy máris kétszeres nagynéni. – Hiszek abban, hogy az életben mindennek úgy kell történnie, ahogy az meg van írva. Annak ellenére, hogy az öcséimnek előbb lett gyermekük, mint nekem, picit sem érzem, hogy bármiről is lemaradnék. Én maximálisan biztos vagyok abban, hogy egyszer édesanya leszek, efelől nincs kétségem. Addig pedig a legnagyobb örömmel vigyázok Viktor és Anita kisfiára, Kolenre. Mondtam is nekik, hogy nyugodtan szervezzenek programokat, mert nagyon sok időt szeretnék együtt tölteni a kicsivel – mesélte sugárzó mosollyal Linda.

Aggódott sógornőjéért

Linda és családja számára az elmúlt hetek embert próbálóak voltak. Sógornője, Jessica, akit húgaként szeret, egy transzplantációs láncban vett részt. Ben felesége odaadta egyik veséjét egy nőnek, akinek hozzátartozója pedig Jessica nevelőapján segített. A műtét után azonban a fiatal anyukánál komplikáció lépett fel. – Az első műtét után Jessica gyomra bevérzett és pokoli fájdalmai voltak, újabb műtétre szorult, ami stabilizálta az állapotát. Másfél hétig nem aludt a család, de ma már úgy tűnik, túl van a nehezén. Elképesztően büszke vagyok rá, hatalmas harcos és nagyon jó ember.