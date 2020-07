Kollányi Zsuzsi először megijedt az újabb babától

Összekovácsolta őket a karantén

Kollányi Zsuzsi életvidám, optimista személyiség, aki szerint minden rosszban van valami jó. Így tekint vissza a karanténra is, aminek köszönhetően sokkal több időt töltött együtt a családjával. – Eleinte persze nálunk is voltak kisebb súrlódások, összeütközések, de szerintem ez teljesen normális, mindenkinek felbolydult az élete. Alapvetően úgy érzem, hogy magasabb szintű megértésre és toleranciára tanított minket ez az időszak. Most sokkal erősebb családi kapocs van köztünk, mint korábban bármikor – árulta el a díva, akit a napokban el is jegyzett a párja.