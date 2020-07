Kopog a szeme a nyugdíjasoknak a VIII. kerületben Pikó menzaháborúja miatt

Belföld

Lehetetlen helyzet alakult ki Budapest VIII. kerületében: két szolgáltató között a pad alá esett a közétkeztetés, így sok nyugdíjas uzsonnaidőben kapta meg az ebédet, leves és desszert nélkül – írja a Ripost.

A józsefvárosi menzaháború még mindig folytatódik, az igazi gond azonban csak most kezdődik, és ennek a gyerekek és az idősek isszák meg a levét: kevés a koszt, és későn viszik ki. Az Eurest Étteremüzemeltető Kft. egy VIII. kerületi bölcsőde konyhájából igyekszik ellátni 600-650 személyt, amelynek nem erre szabott a kapacitása. Emiatt többnyire csak egy fogással tudnak szolgálni, azzal sem időben: sok otthonba csak délután 3 óra után jutott el a szűkös ebéd.

A napi.hu szerint ez csak rosszabb lesz: szombaton sokaknak már csak konzerv jut majd, vasárnap pedig még az sem, mert előbb-utóbb kifogynak a készletekből. Hacsak ki nem talál addig valamit a VIII. kerület vezetése, mindenesetre hosszú távon tarthatatlan az a helyzet, amelybe belelavírozták magukat Pikó Andrásék.

„A Klassz Menza Kft. szerződésének érvénytelenítése nem volt jogszerű, a cég most is érvényes szerződéssel rendelkezik. A cég akár napokon belül helyre tudná állítani a korábban megszokott szolgáltatást„ – közölte Vigh Károly, a cég jogi képviselője. Mindez azt jelenti, a kirúgott szolgáltató főzne, ha fogadnák az ételt, amit küldenek. „Több levélben is jeleztük, hogy nyitottak vagyunk az egyeztetésre, de sajnos semmilyen válasz nem érkezett a polgármester úrtól.”

Pikó András válaszolt a portálnak: „Az Eurest Kft. – eleget téve a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában foglaltatnak- július 1-től nem végez közétkeztetést Józsefvárosban. A Józsefvárosi Önkormányzatnak vannak kapacitásai arra, hogy házon belül lássa el a közétkeztetési feladatokat.„

Pillanatnyilag tehát nincs párbeszéd, csak sok korgó gyomor – írja a lap.