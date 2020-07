Most érkezett! Koronavírussal fertőződött meg 21 ember Mezőkövesden

Belföld

Mezőkövesden 21 ember fertőződött meg egy oktatási intézményben koronavírussal – tudta meg a Ripost. Közülük 20 borsodi, 1 hevesi.

A hírt Müller Cecília országos tiszti főorvos is megerősítette.



A fertőzés egy oktatási intézményben történt, egy értekezleten – mondta el a lapnak Müller Cecília. Hozzátette: a megyei kormányhivatal és a Nemzeti Népegészségügyi Központ „halmozódást” észlelt, ezért elkezdték a kontaktkutatásokat és a teszteléseket, és kiderült: eddig 21 igazolt fertőzöttet találtak. A kontaktkutatások továbbra is zajlanak, így akár újabb esetekre is fény derülhet.

Az eset is mutatja, milyen fontosak a megelőző intézkedések, a kézmosás, a távolságtartás – hangsúlyozta Müller Cecília – a lapnak. Nagyon fontos, hogy aki tüneteket észlel magán, semmiképp ne menjen közösségbe, hanem hívja a háziorvosát! – tette hozzá.