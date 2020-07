Belföld

Lokál ,

Mintha egy krimi kelt volna életre a XXII. kerületben július 4-én, amikor egy férfi fényes nappal kezdett el lövöldözni a Kastélypark utcában.

Most az egyenruhások keresik az elkövetőt, aki miatt egy férfi tett bejelentést, mert egy ismeretlen férfi feltehetőleg egy légpuskával, egy alkalommal a karját meglőtte. A támadóval egy másik férfi is volt, őt is keresik a rendőrök.