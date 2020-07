Lecsicskázta a tanárokat és az orvosokat a Momentum elnöke

Belföld

Egyik párttársa néhány napja az idősekre támadt, most az elnök, Fekete-Győr nevezte közönséges csicskának a más nézeteket képviselő tanárokat, orvosokat – írta a Ripost. Vona Gábor exjobbikos pártelnök és Kádár Barnabás momentumos politikus után most „Fegya” is beszállt a gyalázkodásba.

Egyszerűen csak csicskának nevezte posztjában Fekete-Győr András, a Momentum elnöke számos közintézmény vezetőjét. A lila párt megmondóembere többek között a világjárvánnyal küzdő kórházak professzorait, orvosait, a több százezer diákot tanító oktatási intézmények vezetőit nevezte csicskának, de az igazságszolgáltatást sem kímélte: csicskának tartja a független hatalmi ághoz tartozó bíróságok vezetőit is. Nem sok idő telt el azóta, hogy a Momentum egy másik politikusa, Kádár Barnabás meglehetősen fasiszta ötlettel állt elő: azt tanácsolta az időseknek, hogy ne menjenek el szavazni, hagyják inkább a fiatalokra a döntést.

„Miért az idősebbek döntik el a jövőnk?” – így kezdte a momentumos Kádár Barnabás Facebook-posztját, amelyben a balliberális politikus megdöbbentő módon az idősek választásból történő kizárását szorgalmazta. Ezt a nemes ötletet arra alapozza, hogy szerinte csak az idősek szavaznak a jobboldali politikusokra. Nyitrai Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője akkor a Hír TV-nek így reagált: „Kétmillió nyugdíjast sértett meg a bejegyzésével Kádár Barnabás”, majd hozzátette, hogy tisztelettel és megbecsüléssel kellene a hatvan év felettiek felé fordulni. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint Kádár Barnabás javaslata a legsötétebb korokat idézi fel.