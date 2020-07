Majka elküldte a büdös p*csába Lovasit

Extra

Lokál ,

Majka a napokban kifejtette: igazságtalannak érzi a zeneiparban dolgozók helyzetét, és azt szeretné, hogy engedélyezzék a koncerteket. A kérdés csupán az, hogy jogos a kérés, vagy játék a tűzzel? Sok országban, ahol lazítottak a korlátozásokon, újra lecsapott a koronavírus. A rapper a téma kapcsán Lovasi Andrással is összekülönbözött, beindult a kommentháború, amelynek során Majka elküldte a büdös p*csába a Kispál és a Borz egykori frontemberét.

Majkának leginkább azzal van baja, hogy miközben bizonyos rendezvényeket engedélyez a kormány, a koncertek nem kapnak zöld utat, így ők sem tudnak fellépni. A járványhelyzet miatt pedig az is benne van a pakliban, hogy augusztus 15-e után sem engedélyezik az 500 főnél nagyobb rendezvényeket, sőt a kisebbeket is betilthatják, ha a járványügyi helyzet úgy kívánja meg.

Több zenész is az ózdi rapper mellé állt, pedig a helyzet nem ennyire egyszerű. Látható, hogy azokban az országokban, ahol lazítottak a korlátozásokon, és túl korán elengedték a gyeplőt, újra lecsapott a koronavírus. Ilyen például a hazánkkal szomszédos, nemrég sárga besorolást kapott Románia, ahol keddről szerdára 641 fertőzést igazoltak, és a nyilvántartott fertőzöttek száma 34 226-ra emelkedett. Nagy-Britanniában június végén újabb szigorításokat kellett hozni, mert a strandok és kocsmák újranyitása után ismét fellángolt a vírus – írta a Ripost.

A lap figyelmeztet: a külföldi példákat figyelembe véve nem túlzás azt állítani, hogy rendkívül kockázatos lazítani az előírásokon. Érthető, hogy a zenészek is szeretnének újra dolgozni, színpadra állni, de játék a tűzzel, ha már most minden visszatér a járvány előtti kerékvágásba. Magyarország fegyelmezettségből jelesre vizsgázott a koronavírus-járvány kirobbanásakor, így sikerült megakadályoznunk, hogy annyi áldozattal járjon, mint az Egyesült Királyságban vagy Olaszországban.

A lapzártánk után véget ért kormányülésen döntöttek arról, hogy augusztus 15-e után engedélyezik-e az 500 fő feletti rendezvények megtartását, beleértve a fesztiválokat, koncerteket és az augusztus 20-ai ünnepségeket.

Természetes, hogy a zenészek mindent megtennének, hogy újra koncertezhessenek, de most fontosabb megőrizni azt a fegyelmezettséget, ami a járvány első hulláma idején jellemző volt a magyarokra. Indokolt tehát az óvatosság, és ezt a zenészeknek is be kell látniuk. Az emberélet az első!

Egymásnak estek

A Kispál és a Borz egykori frontembere, Lovasi András is kifejtette véleményét. Arról írt, hogy Németországban szerinte ezt tisztességesebben és egyszerűbben intézték.

„Nálunk a segítség? Nyilvános ígérgetésen kívül majdnem a semmi (bocs, a teljesen agyalágyult PIM-es zenei pályázatokat nem számítom annak, és egy- vagy kétszázmillió szétosztható pénz egy kb. 40 milliárdot bukó iparágnak amúgy is lepkefing), aztán még Majka és a sajtó hathatós segítségével azt a pár száz zenészt is megalázták, akik a saját szakmai szervezeteiktől segítséget mertek igénybe venni” – írta, amit Majka nem hagyott szó nélkül.

„És még ebbe is bele tudtál keverni engem… Úgy, hogy válaszra sem méltattál az akkori posztod alatt, pedig azt hiszem, intelligensen reagáltam, és felhívtam a figyelmed arra, hogy kiforgatták a mondanivalóm lényegét. Most kevésbé intelligensen fogalmazok: Elmész te a BÜDÖS P*CSÁBA!!! Szervusz András.”

Lovasi persze nem maradt adós a válasszal:

„Ideges vagy, Péter? Lehet, hogy mégis pályáznod kellett volna, mint Győzikének?”

– hangzott az ironikus felelet, amire Majka reagált is.

„Örülök, hogy előjöttél a barlangból. Ennél azért egy fokkal értelmesebbnek tűntél, mikor Kispált hallgattam 🙂 De mindegy is… Tsokollak „Mr. Entellektüel”

– búcsúzott Majoros.

Kettejük vitája egyébként nem új keletű. A Ripost emlékeztetett, hogy a háború májusra nyúlik vissza, a konfliktus tárgya az volt, hogy Majka „gusztustalannak és szánalmasnak” nevezte, hogy egy rakás magyar zenész kapott egyszeri bruttó 160 ezer forintos gyorssegélyt az Artisjustól. Ez sokaknak nem tetszett, Lovasi András pedig „házmestertempónak” nevezte, hogy „az ország egyik legmenőbb, legjobban fizetett celebje mások pénztárcájában kutakodik”.