Már egymillióan töltötték ki a nemzeti konzultációt

Belföld

Beringer Roland ,

Már több mint egymillióan vettek részt a nemzeti konzultációban – jelentette be Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden. A kérdőíven a koronavírus egészségügyi, gazdasági és nemzetközi összefüggéseiről is állást lehet foglalni.

Óriási érdeklődés mutatkozik a magyar kormány konzultációs ívei iránt.

– Eddig 1 millió 96 ezren töltötték ki a kérdőívet, ami azt bizonyítja: a kérdések minden családot érintenek, ezért a magyarok szívesen el is mondják a véleményüket – közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Emlékeztetett, hogy a kérdőíven a koronavírus egészségügyi, gazdasági és nemzetközi összefüggéseiről is állást lehet foglalni.

– A többi között arról mondhatják el az emberek a véleményüket, hogy szükség van-e a hazai gyártókapacitások megerősítésére, egy állandó hazai járványügyi figyelőszolgálatra vagy a bankok és a multinacionális cégek közös teherviselésére – tájékoztatott az államtitkár. A magyar embereknek augusztus 15-ig van lehetőségük visszaküldeni a konzultációs íveket, ami Dömötör szerint jó lehetőség arra, hogy megerősítse azt a széles körű párbeszédet, amely az elmúlt hónapokban létrejött, és jó támasz lehet a jövőbeli döntésekhez, megerősítheti a kormányzat politikáját.

Nem múlt el a veszély

Dömötör Csaba elmondta, hogy a korlátozó intézkedések esetében több válasz is megjelölhető, így a kormány világos képet kap arról, melyek a magyarok által leginkább támogatott intézkedések, a leghatékonyabbak ugyanis azok, amelyeket a társadalom is támogat.

– A fenyegetést ezután is komolyan kell venni, hiszen a világban már 16,5 millió embernél mutatták ki a koronavírus jelenlétét, és 650 ezren hunytak el. Ausztria a napokban szigorított a beutazási szabályokon, Ukrajnában csak tegnap 800 új megbetegedést regisztráltak, Romániában pedig 46 ezer fertőzöttről számoltak be, folyamatosan monitorozzák a helyzetet. A kormány szerdai ülésén napirendre veszi a vírussal kapcsolatos korlátozások kérdését. Közölte azt is, hogy a kabinet dolgozik egy programon a zenésztársadalom megsegítése érdekében, ehhez több művész és csoport küldött javaslatot.