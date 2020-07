Megdöbbentő videót mutattak be Johnny Depp tárgyalásán

Extra

Lokál ,

Maszkban ült mindenki a tárgyalóteremben Johnny Depp és a The Sun című napilap perének első napján, de a döbbenet így is látszott az emberek arcán – írja a Ripost. Sokkoló videót mutattak be a színészről, de ő is brutális dolgokat állított ex feleségéről.

Tegnap kezdődött Johnny Depp perének tárgyalása, amelyet rágalmazás miatt indított a The Sun brit napilap kiadói csoportja, a News Group Newspapers és a bulvárlap felelős szerkesztője, Dan Wootton ellen egy 2018-ban közölt cikkért, amely szerint a színész bántalmazta korábbi feleségét, Amber Heard amerikai színésznőt.

A londoni legfőbb királyi bíróságra Depp fekete maszkban és napszemüvegben érkezett, volt felesége pedig kísérőivel kézen fogva.

A tárgyaláson Depp agresszivitását alátámasztandó, levetítettek egy évekkel ezelőtti videót, amit Amber készített titokban. A felvételen Johnny látható, amint részegen őrjöng, szinte szétveri a konyhát, és a feleségét fenyegeti.

A teremben mindenki döbbenten nézte a videót, mert ilyet nem sok sztárról láthatott még a világ. De Depp azt állítja, hogy Amber provokálta, és igazából ő az áldozat. Ismét felhozta azt az esetet, amikor a színésznő levágta az egyik ujja végét, de arról is mesélt, hogy megverte, megcsalta, illetve egyszer az ágyukba végezte el a nagydolgát bosszúból – számolt be a Ripost a megdöbbentő részletekről.