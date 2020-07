Megint Orbánt támadja a miniállam külügyminisztere

Belföld

Lokál ,

Nem mintha számítana, de bosszantó a miniállam mini befolyású külügyminiszterének súlytalan áskálódása – írja a Ripost.

Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter méltó utóda Jean-Claude Junckernek, aki szintén luxemburgi politikusként kezdte és isiásza mellett Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök gyalázásával tűnt ki. Ezt a programot folytatja nagy igyekezettel Asselborn is, azzal a különbséggel, hogy Juncker elméletileg az Unió egyik vezetője volt, Asselborn ellenben egy mikroállam jelentéktelen külügyminisztere. A Magyar Nemzet beszámolója szerint most a német közszolgálati rádiónak nyilatkozott. Szerinte hajmeresztő, hogy az EU-ban vita folyik a jogállamiságról, egyenesen „európaiatlan”, hogy ezekről a kérdésekről beszélni kell. Sokadszorra azt is kijelentette: Orbán Viktor és a hozzá hasonló vezetők jelentik a veszélyt az Európai Unió jövőjére nézve.

A riporter azon felvetésére, hogy mit üzenne a Brüsszelben tárgyaló kollégáinak, hogyan is kellene Orbán Viktorral „bánni”, a luxemburgi úgy felelt: „Most vagy soha! Orbán orra alá kell dörgölni a jogállamiság ügyét”

Véleménye szerint Lengyelországban, Magyarországon, Szlovéniában, valamint Németországban és Luxemburgban sem lehet mindenható a kormány. – Orbán tíz éve már, hogy hatalmon van. Nem jöhet még tíz olyan év, amely során a demokráciát és a jogállamiságot aláássák Európában – mondta.

Jean Asselborn a beszélgetésben a változatosság kedvéért a takarékos (fukar) négyeknek (Hollandia, Svédország, Ausztria és Dánia) is odaszólt: szerinte azáltal, hogy azok megkérdőjelezik a német-francia tandem erejét, a működőképes Európát felépítő országokat vegzálják. „A nap végén mindegy is, hogy ötszáz vagy 390 milliárd a csomagban lévő támogatások összege. A lényeg, hogy a takarékos országok az egész vitát ellehetetlenítik.”

Szijjártó Péter külügyminiszter nemrégiben egy másik Asselborn-kirohanással kapcsolatban megjegyezte, hogy Magyarország számára érdektelen a luxemburgi véleménye.