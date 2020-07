Mekk mester-tempó a Lánchíddal

Belföld

Lokál ,

Tovább folytatják Karácsony Gergelyék a szerencsétlenkedést a Lánchíd ügyében. Hiába írta ki – több hónapos csúszással – a BKK a felújítás tenderét azt egyrészt bármikor visszavonhatják, másrészt veszélybe kerülhetnek a híd műemléki elemei.

Veszélybe kerülhetnek a Lánchíd műemléki elemei, miután a BKK igazgatósága a pénteki ülésén nem fogadta el Wintermantel Zsolt, a testület fideszes tagjának javaslatát – írta a Magyar Nemzet.

Wintermantel a következőket javasolta:

a felújítás a korábbi engedélyekkel azonos vagy magasabb műszaki színvonalon folyjon,

állítsák helyre az 1915-ös átépítéssel megvalósult műemléki elemeket,

védjék a műemléki értékeket, és vegyék figyelembe a világörökségi helyszín védelmét,

valósuljon meg a korábban megtervezett aluljárók gyalogos- és kerékpáros-forgalom technikai és forgalombiztonsági fejlesztése.

Ezeket utasították el Karácsony emberei, élükön Draskovics Tiborral. Gyurcsány egykori minisztere ugyanis a választások óta a BKK igazgatóságának elnöke lett. Wintermantel Zsolt szerint így aggasztó, hogy vajon milyen műszaki tartalmi csökkentéseket és milyen műemléki engedményeket kívánnak tenni az „olcsósítás” érdekében, és kétséges, hogy a Lánchíd az eredeti pompájában, nemzeti büszkeségünkhöz méltón újulhat-e meg.

– Semmilyen műemléki butítás vagy gagyisítás nem megengedhető! – hangsúlyozta Wintermantel, emlékeztetve, hogy Draskovics Tibor korábban arról beszélt, hogy „rengeteg olyan műemléki eleme van a Lánchídnak, aminek kapcsán el lehet azon gondolkozni, hogy dobjuk ki, ami ott van és készüljön valami teljesen új”.

További aggodalomra adhat okot, hogy a BKK – hosszú hónapok késlekedése után – „feltételes közbeszerzési eljárás elindítását” jelentette be pénteken. Az Origo szerint, így bármikor visszavonhatják a tendert. A szakértői jelentés szerint június 10-én el kellett volna kezdődnie a felújításnak – ehhez képest most is csak a tender kiírásánál tartunk. A legjobb forgatókönyv szerint is csak jövő tavasszal kezdődhetnek el a munkálatok. Kérdés, hogy a késlekedés nem okozott-e máris visszafordíthatatlan károkat…