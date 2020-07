Merkely Béla: A kollégáimmal együtt én is szembenéztem a vírussal

Belföld

Rengeteg műtétet vállalt és mindent megtett, hogy kollégái támasza legyen, a felesége pedig segített a klinikai dolgozók gyerekeinek a tanulásban, legnagyobb bánatára azonban saját unokáját még nem láthatta – interjút adott a Lokálnak a világhírű kardiológus, dr. Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora többek között a várható második hullámról, a koronavírus elleni védekezésről és a legfontosabb tanulságokról is mesélt lapunknak.

Hazánkban szerencsére alacsony a fertőzöttek száma, ezt támasztja alá a 18 ezer ember bevonásával májusban végzett országos, reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat is. A fertőzöttek becsült száma a vizsgálat idején 2421 volt. Jelenleg 858 regisztrált koronavírus-fertőzött van az országban. Mit gondol, mi az oka az alacsony aránynak?

Azt gondolom, hogy leginkább az időben meghozott intézkedéseknek köszönhető, valamint annak, hogy a szabályokat, javaslatokat, előírásokat a lakosság betartotta. Idejekorán elkezdtük a védekezést, hiszen március 11-én már veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, amikor még csak 16 fő volt a fertőzöttek száma hazánkban. Az átfertőzöttség is igen alacsony, 0,68 százalék volt az egész országban a 14 év feletti populációra számítva. Ez jól mutatja, hogy az emberek közötti találkozásokat és így egymás megfertőzését is alacsony szinten lehetett tartani.

Mikorra várható Magyarországon a vírus második hulláma?

Bizonyított tény, hogy a vírus a magasabb hőmérsékleten, a szabadban kevésbé életképes és kevésbé tud szaporodni. A nyári hónapok ebből a szempontból kedveznek nekünk, így véleményem szerint az őszi lehűléssel érkezhet meg a második hullám. Ugyanakkor, ha a lakosság zárt térben nem tartja be a megfelelő távolságot és az egyéb higiénés szabályokat, ha óvatlanok vagyunk a külföldi utazások vagy tömeges rendezvények során, akkor a nyári meleg ellenére is könnyen lángra kaphat a jelenleg szunnyadó járvány. Azt láthatjuk jelenleg, hogy több, velünk szomszédos országban is emelkedik az esetek száma.

Elképzelhető, hogy egy gyógyult beteg újra megfertőződhet?

Az ismereteink szerint nincs meg a vírusnak az a tulajdonsága, mint például az influenzának, hogy változtatni tudja az alakját, antigenitását. Ennek következtében, aki egyszer kigyógyult a vírusból, az komolyabb fertőzésen ismételten nem tud átesni. A koronavírus sok szempontból veszélytelenebb, mint az influenza, viszont nagyon gyorsan terjed, ezért nem szabad lebecsülni. Amíg nincs vakcina, nem lehetünk nyugodtak, a jelenlegi kutatások azonban biztatóak, reméljük, ezzel sikerülhet végleg felszámolni a vírust. Azt viszont nem szabad elfelejtenünk, amit ebben az időszakban megtanultunk.

A legfontosabb tanulságok közül mit emelne ki?

Ilyen nagy világjárvány ritkán van, ezért nem rendelkeztünk biztos forgatókönyvvel, tapasztalattal, de ez most megváltozott. Számos olyan kérdésre is felhívta a figyelmet az elmúlt időszak, amikkel ez ideáig nem törődtünk. Ezeket be kell építeni a mindennapi életünkbe. Gondolok itt a helyes kézmosásra, az immunerősítésre, vagy arra, hogy betegen, lázasan ne menjünk közösségbe. Fontos, hogy megóvjuk a többi embert is a fertőzésektől.

Ön hogyan élte meg az elmúlt időszakot?

Átrendeződött az egész életünk, ez nálam több munkát jelentett. A távkonzultációk mellett mindvégig a klinikámon voltam. A kollégáimmal együtt én is szembenéztem a vírussal. Soha ilyen sokat nem viziteltem, nem tartózkodtam az osztályon és nem végeztem ennyi műtétet. Ott akartam lenni, erőt akartam adni a munkatársaimnak is. A feleségem otthon egyfajta „kisiskolát” nyitott, hozzánk jártak a klinikai dolgozók gyerekei, és együtt tanultak. Az egyetemen is biztosítottunk gyermekfelügyeletet, hogy ezzel is segítsük munkavállalóinkat. Egyetlen negatívum, hogy a két hete született kisunokámat még nem láthattam, ugyanis a fiamék kint élnek az Egyesült Államokban. Bízom benne, hogy mielőbb találkozhatunk újra egymással.

Sok fontos és érdekes tény derült ki a májusi országos, reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálat eredményeiből:

10 575 PCR-tesztből 3 lett pozitív.

A vizsgálaton kimagasló, 75 százalékot meghaladó volt a részvételi arány Veszprém, Nógrád, Szabolcs-Szatmár, illetve Békés megyében és 74,6 százalékos Pest megyében.

Az összes többi megyében is 60 százalék körül volt a részvétel, ami jelzi, hogy a magyar lakosság kíváncsi volt arra, hogy megfertőződött-e.

Míg a keleti országrészben elsősorban az idősek fertőződtek meg, az ország dunántúli és középső régiójában a fiatalok vannak túlsúlyban az átfertőzöttek között. Ennek oka az lehet, hogy a „mobilisabb”, a határon is átjáró csoport, amely megfertőződött, elsősorban a nyugati és a középső régiókban él.

A férfiak és nők száma közel azonos, vagyis az átfertőzöttséget Magyarországon nem befolyásolta a nem.

A dohányzás nem befolyásolja a kitettséget a koronavírus-fertőzésnek, ugyanakkor bizonyos társbetegségek, elsősorban a szívbetegségek, a magas vérnyomás és egyéb krónikus tüdő-, vese- és májbetegségek kockázati tényezőt jelentenek.

A szaglás és az ízérzékelés zavara, valamint a testszerte jelentkező erős izomfájdalom speciális tünete a koronavírus okozta megbetegedésnek.

56 ezer főre becsülhető az új koronavírus-fertőzésen átesettek száma Magyarországon az országos szűrés végéig.

A H-UNCOVER-felmérés eredményei alapján becsült fertőzöttség és átfertőzöttség, 2020 május