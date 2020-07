Meseszép park nyílt a Városliget közelében

Belföld

Újabb lehetőséget kaptak egy kis kikapcsolódásra a fővárosiak, a napokban ugyanis megnyílt a Városliget közelében a Bókay-kert. Az egyhektáros park a Szabolcs utca és a Vágány utca között található. A Lokál a helyszínen vette szemügyre a gyönyörű díszkertet.

A Hősök terét és a vasúti átjárót elhagyva egy meseszép, gondozott park fogadja azokat, akik egy kicsit távol szeretnének lenni a város zajától. A Liget Budapest Projekt részeként épült park jelenleg tesztüzemben várja a látogatókat 7–19 óra között.

Sétálhatunk, pihenhetünk és ismeretterjesztő információkhoz is juthatunk a változatos és igen színes növényvilágot rejtő kertben. A Bókay-kertben rengeteg pad, kerékpártároló, büfé, madáretető és mélygarázs is található. Családosoknak is kiváló szabadidős helyszín lehet, mindössze pár perce a Városligettől.

A díszkert további előnye, hogy mivel a napokban adták át, így nincs zsúfoltság, ezért kiváló lehetőséget biztosít a budapestieknek a nyugodt kikapcsolódásra.

A Bókay-kertben található: