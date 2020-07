Mi zajlik itt? Elárasztották a drogosok Budapest utcáit

Belföld

Lokál ,

Kiütött drogosok hevernek fényes nappal a Madách téren, két kábszeres támasztja magatehetetlenül az oszlopot a Népszínház utcában, biztonsági őr hajtja ki a boltból a drogosokat a Nagyvárad téren – mi van Budapesten?

Elképesztő videón látszik, ahogy Budapest szívében, a Madách téren egy egész csapatnyi kábult drogos fekszik a padokon, a földön. Ez az a városrész, amit Niedermüller Péter DK-s polgármester „a kultúra negyedének” hív… De hasonló képeket készítettek fotósaink a főváros különböző pontjain az elmúlt napokban. A Deák téri késelős gyilkosságról is kiderült, hogy a gyilkos, Cs. Krisztián drog hatása alatt állt, ahogy a szintén rács mögé került tettestársai, az agresszív ikrek, J. Marcell és J. Dániel is. A májusi éjjelen két fiatalember halt meg az őrjöngő drogosok miatt – számolt be a hírről a Ripost.

Mi ez a kábítószeres invázió, mi történik most a Karácsony Gergely főpolgármester által vezetett Budapesten?

Népszínház utca

Két drogos támasztja a lámpaoszlopot: támolyognak, nem tudnak semerre menni, teljesen ki vannak ütve fényes nappal.

Madách tér

Döbbenetes látvány, ahogy napközben a földön, a padokon hevernek a magatehetetlen emberek…

Blaha Lujza tér

A hajléktalanok mellett a drogosok gyülekezőhelye is a tér, a kőperemeken csapatostul ülnek a térre „beköltöző” fedél nélküliek és a magatehetetlen kábszeresek.

Nagyvárad tér

Az aluljáróban egy csapat handabandázó drogost zavart ki egy biztonsági őr az egyik üzletből péntek délután újságírónk szeme láttára, fenn a felszínen pedig egy kiütött kábszeres üldögélt a tűző napon, nem tudva magáról és a külvilágról.