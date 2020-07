Mikor kaphatjuk vissza normális életünket? – Videó!

Belföld

Lokál ,

A Miniszteri percek legújabb, 11. részében az aktuális járványhelyzet fényében a szerdai kormányülés lehetséges döntéseiről számol be az Emberi Erőforrások minisztere – írja a Ripost.

Kásler Miklós elmondta, hogy a környező országokban folyamatosan emelkedik a fertőzöttek száma, míg Magyarországon nem növekszik, hanem jó ideje 0–30 az új betegek száma.

– Súlyos egzisztenciális állapotban lévő embereken eddig is segített a kormány, és ezek után is fog. Ha hagynánk, hogy a járvány „elszaladjon”, a meghozandó intézkedések sokkal keményebbek lennének, mint a most alkalmazott korlátozások – mondta a videóban az emberi erőforrások minisztere.