Milyen valorizáció várható 2021-ben?

Belföld

Lokál ,

A valorizáció lényege, hogy az életpálya során a korábbi években szerzett, nettósított éves kereseteket az adott évre vonatkozó valorizációs szorzóval meg kell szorozni, így kell azokat a nyugdíjba vonulás évét megelőző év nettó átlagkereseti szintjéhez igazítani.

2020. évi nyugdíjigénylés esetén a 2018-as és korábbi évek nettósított éves kereseteit kell a 2019. év (minden eddiginél magasabb) kereseti szintjéhez igazítani a 2020. márciusában kiadott kormányrendeletben megjelent, minden eddiginél kedvezőbb valorizációs szorzók révén.

2020. évi nyugdíjigénylés esetén viszont a 2019-es és korábbi évek nettósított éves kereseteit kell a 2020. év (éves szinten nyilván még nem ismert) kereseti szintjéhez igazítani a 2021. márciusában kiadandó valorizációs szorzók révén.

A KSH legfrissebb (2020. június 30-án közzétett) jelentése tükrében azonban a 2020. január – április hónapokban mért (vagyis a koronavírus járvány első hullámának kezdeti hatását már tükröző) átlagkeresetek szerencsére nem csökkentek, hanem tovább nőttek, csak a növekedésük üteme lassult le kissé.

A 2020. január–április időszakban a bruttó átlagkereset 388 ezer, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 258 ezer forint volt, mindkettő 8,7%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset 9,0%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

2020. április hónapban a bruttó és a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset egyformán 7,8%-kal nőtt. A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset – összefüggésben a meghatározott szakágazatokban dolgozók bruttó béréből fizetendő járulékok átmeneti mérséklésével, illetve mentesítésével – ennél nagyobb mértékben, 8,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A 2020. január – május időszakra vonatkozó kereseti adatokat a KSH 2020. július 31-én teszi közzé.

Ha abban a jelentésben is további kereseti növekedésről számolnak majd be (legfeljebb a növekedés üteme mérséklődik tovább), akkor jó esély van arra, hogy a tendencia egész évben fennmaradhat, vagyis 2021-ben tovább javulhatnak a valorizációs szorzók.

Miután a nyugdíjba vonulás évét megelőző év kereseti szintjéhez kell igazítani a korábbi évek kereseteit, jövőre is folytatódhat az a trend, hogy a nyugdíjba vonulás évének meghatározó jelentősége van a nyugdíj összegének alakításában: minél későbbi évben igényli a nyugdíját a jogosult, annál jobban járhat, még nagyon hasonló életpályák esetén is. (Vonatkozik ez a nők kedvezményes nyugdíjára is.)

Az idén alkalmazandó valorizációs szorzók 11,4%-kal magasabbak, mint a 2019. évi nyugdíjmegállapítás esetén alkalmazott szorzók, és 40%-kal magasabbak, mint például a 2017. évi nyugdíjmegállapítás esetén alkalmazott szorzók voltak. 2021-ben az eddigi adatok tükrében – hacsak a koronavírus esetleges második hulláma nem okoz váratlan visszaesést a gazdaságban – még az ideihez képest is tovább javulhatnak a valorizációs szorzók, így a jövőre nyugdíjat igénylőknek – a koronavírus járvány okozta riadalom ellenére – egyelőre nem kell tartaniuk attól, hogy kedvezőtlenebb szorzókkal állapítanák meg a nyugdíjuk alapját képező nettó számított havi életpálya átlagkeresetük összegét.

2021-ben egyébként az igényelheti a nyugdíját, aki betölti a 64 év 183 napos nyugdíjkorhatárát, vagyis 1956. második félévében született, továbbá az a hölgy, aki jövőre szerzi meg a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges legalább 40 évi jogosító időt. Természetesen az is igényelheti jövőre a nyugdíját, aki már korábban teljesítette a nyugdíj feltételeit, de a nyugdíja megállapítását még nem kérte.

Dr.Farkas András

www.nyugdijguru.hu