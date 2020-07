Minden áron elhallgattatnák a szocik a Lackner-ügyet leleplezni akaró politikusnőt

Belföld

Egészen hihetetlen, de a mai napig semmiféle következménnyel nem járt az elképesztően botrányos ügy, amiben Lackner Csaba hang és videófelvételeken arról mesélt egy fehér poros zacskót tartva, hogy ő és baloldali politikustársai hogyan nyertek százmilliókat a XIX. kerület pénzén. Lackner Csabát ugyan kizárták a kispesti MSZP-ből, de önkormányzati képviselő maradt.

Most a Borsnak sikerült az ügyben további kínos és felháborító részleteket kiderítenie. Megszólaltatták Paróczai Anikó képviselőt, aki „Kispest- Nagy lopás” címmel még egy videóban is megpróbálta leleplezni a tolvaj szocialistákat, de ők minden áron szeretnék őt elhallgattatni.

Az ügyről korábban a Lokál is számos alkalommal beszámolt, Lackner Csaba, aki a mintegy ötvenórányi hang-, illetve képfelvételen arról mesélt egy fehér poros zacskót tartva, hogy ő és baloldali politikustársai hogyan nyertek százmilliókat a XIX. kerület pénzén, még most is önkormányzati képviselő. Lackner a felvételeken arról is beszélt, hogy bizonyos ügyletekből Gajda Péter, Kispest szocialista polgármestere 3 milliót, Kránitz Krisztián, a kispesti vagyonkezelő vezetője pedig 12 millió forintot kapott. Lackner előre megmondta, hogy Kránitz ismét a kispesti vagyonkezelő igazgatója lesz, dupla fizetésért.

A beismerő vallomásnak azóta sem lett következménye. Lackner továbbra is képviselő, főnökét, Gajda Pétert újraválasztották polgármesternek, a vagyonkezelő élén pedig továbbra is Kránitz, vagyis Krinyó áll, akinek időközben 1 millió fölé emelte, vagyis megduplázta a fizetését a szocialista önkormányzat – írja a Bors.

Paróczai Anikó, a Momentum helyi képviselője, megpróbálta kibogozni az ügyet, de a szocik csúnyán a kezére vertek. Megfenyegették, megpróbáltak ráijeszteni, sőt Kránitz(Krinyó), a vagyonkezelő főnöke még a rendőrségen is feljelentette. Profi ügyvédekkel ugrottak neki, becsületsértés és különleges adatokkal való visszaélés miatt a rendőrségre cibálták, a kispesti önkormányzat ÁTLÁTHATÓSÁGI TANÁCSNOKÁT.

A Borsnak sikerült szóra bírni a politikusnőt, akit a szocialisták nyilvánvalóan meg akarnak félemlíteni.

Paróczai Anikó elmondta, beszéltek Gajda Péterrel, aki azt mondta neki, hogy ez a feljelentés véletlen volt. Szerinte Kránitz Krisztián egészen véletlenül jelentette fel.

Hogy lehet valakit véletlenül feljelenteni – tette fel a kérdést a portál.

Ezt én sem tudom. Nem tudok másra gondolni, minthogy ezzel is jelezni akarták, hogy álljak le. Vagy másképpen fogalmazva, egyáltalán nem értékelik és nem díjazzák azt a munkásságot, amit én átláthatósági tanácsnokként folytatok – mondta a képviselő.

