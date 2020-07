Most érkezett! Bezártak egy budapesti gyerektábort koronavírus-fertőzés miatt

Belföld

Lokál ,

Az egyik gyerek hozzátartozója koronavírusos.

A napközis tábort a JDC Magyarország Alapítvány és partnerei szervezték, s meg is erősítették a hírt, miszerint törölték a Budapesten szervezett napközis tábort, mert a július 20-i héten megtartott turnus egyik gyerekének a közeli hozzátartozójáról kiderült, hogy koronavírusos.

A JDC, illetve a Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Tábor képviselői szerint miután kiderült, hogy van koronavírus-fertőzött a táborozó családjában, azonnal értesítették a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK), közösen úgy döntöttek, hogy törlik a tábor további programjait – számolt be a hírről a Ripost a Blikk információja szerint.

Az NNK lefuttatta a kontaktvizsgálatokat: az érintett táborozó, valamint a megbetegedett rokon miatt tesztelt közeli rokonok koronavírus tesztje is negatív lett. Ennek ellenére is úgy döntöttek, hogy a tábor második turnusát is törlik.