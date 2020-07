Mozgó szaunává változott a 3-as metró

Belföld

Kiakadt a hőmérő, amikor a Lokál megmérte hány fokban kell aszalódniuk az utasoknak a légkondi nélküli 3-as metrón most, hogy beköszöntött a kánikula. A közel 36 fokos hőmérsékletet ráadásul idén a maszkviselés is tetézi. Karácsony Gergely főpolgármesternek persze megválasztása után már nem annyira fontos ez a téma, pedig tavaly még ő is kiakadt a forróságon.

35,9 C° – ennyit is mutatott a hőmérő, amikor a Lokál bejárta a 3-as metró vonalát, ahol még a peronon, ahol gyakran van huzat, is 34 °C van. A forróságot ráadásul tetézi, hogy az idén a járványhelyzet miatt maszkban kell utaznunk, így a levegőhiány miatt még elviselhetetlenebb a helyzet.

Karácsony Gergely főpolgármester megválasztása előtt még egy hőmérővel a kezében bírálta Tarlós Istvánt, amiért nincs légkondi a 3-as metróban. A Lokálnak több utas is felháborodását fejezte ki, hogy ilyen hőségben kell utazniuk. A főpolgármester a problémát mégis mindössze néhány ivókút kihelyezésével igyekezett orvosolni.

Karácsonynak csak a kampányban volt fontos

Karácsony Gergely 2019 júniusában akkor még főpolgármester-jelöltként bohóckodott a metróban: hőmérője 34,8 fokot mutatott, amelyről így vélekedett: „Ez az a határ, ami már az elviselhetetlen hőség kategóriájába tartozik”. Most egyébként ennél is többet mért a Lokál. Azóta eltelt egy év, és a budapestiek bizalmat szavaztak Karácsonynak, de úgy néz ki a főpolgármester csalódást okoz a fővárosiaknak, hiszen légkondi azóta sincs a szerelvényeken – a hőmérséklet pedig értelemszerűen magától nem csökkent. Ráadásul a Fővárosi Közgyűlés baloldali többsége leszavazta azt az előterjesztést, amely lehetővé tette volna a légkondicionálók telepítését a kocsikban.

Meztelenül tüntettek

Néhány éve Karácsony emberei, Tordai Bence vezetésével meztelenül követelték a légkondit a 3-as metróban. Azóta főnökük vezeti Budapestet, nem meglepő, hogy már nem követelik ilyen látványosan a hőmérséklet csökkentését.

Mindössze néhány ivókútra futja… Budapest főpolgármestere érdekes módját választotta a hőségkezelésnek: légkondi helyett ivókutakat telepített a 3-as metró megállóiba. Bár tény, fontos a folyamatos folyadékbevitel, ez még sem tűnik hatékony megoldásnak az utasok hőérzetének csökkentésére. Nem mellesleg, vírusos időszakban a nyomógombos csaptelep sem tűnik éppen a legjobb választásnak higiénés szempontból…

Az ígéretet be kéne tartani! – Néha már az ájulás kerülget, olyan meleg van a kocsikban. Állandóan a 3-as metróval utazom, és ez már évek óta visszatérő probléma. Emlékszem, tavaly ilyenkor Karácsony Gergely ígéretet tett arra, hogy ha ő lesz a főpolgármester, akkor kezeli a problémát, még sem történt semmi, felháborító – mondta a Lokálnak Valéria.

Maszkkal még nehezebb a hőségben – Nagyon nehéz most az utazás a 3-as metrón. A maszk viselésétől pedig még nehezebb levegőt kapni, hiszen a hőség mellett még a maszk is gátolja a levegőt – mondta lapunknak Ilona.