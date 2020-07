A Fidesz-KDNP a baloldallal szemben megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét

Belföld

MTI ,

A Fidesz-KDNP a 2021-es központi költségvetés elfogadásával a válságos idők ellenére is biztosítja a 13. havi nyugdíj visszaépítését, megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét – mondta Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján.

Hozzátette: ezzel szemben a büdzsé elutasításával ugyanaz a baloldal mondott nemet a 13. havi nyugdíjra, amely a kormányzásakor eltörölt egyhavi nyugdíjat, valamint folyamatosan emelte a rezsit.

Ez mutatja a különbséget a Fidesz-KDNP és a balliberálisok válságkezelése között – hangoztatta Nacsa Lőrinc.

A mostani kormány rezsit csökkent, rezsiutalványt ad, nyugdíjprémiumot fizet – sorolta. Úgy fogalmazott, hogy 2010-ben szövetséget kötöttek az idősekkel, és azt be is tartják. Garantálják a nyugdíjak reálértékének megőrzését, sőt növelik is azt, míg a balliberálisok, akik most felelősségre vonják a kabinetet, 2005 és 2010 között 10,5 százalékkal csökkentették a juttatások vásárlóértékét – jelentette ki.

A KDNP-s politikus azt mondta, hogy a pénteken elfogadott költségvetés középpontjában a koronavírus-járvány elleni védekezés fenntartása és a gazdaság újraindítása áll.

Jövőre egyheti plusznyugdíjat fizetnek februárban, ennek fedezete 77 milliárd forint a 327 milliárddal megemelt nyugdíjkasszában. Ezt az irányt folytatják majd 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is, így építik vissza a 13. havi nyugdíjat – idézte fel.

Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott, hogy ők a válságban nem “sanyargatják”, hanem támogatják, megbecsülik az időseket.

Kérdésre felelve a képviselő kiemelte: a járványügyi védekezés első szakasza után a legfontosabb, hogy megmentsék a munkahelyeket, valamint legalább annyi újat teremtsenek, mint amennyit a koronavírus tönkretett.

Azt kérte a baloldali politikusoktól, hogy ne alkossanak és terjesszenek álhíreket. Ezek a járvány elleni védekezésben részt vevő szakemberek idejének egy részét is lekötötték – mondta.

Arra a kérdésre, hogy a nyugdíjak svájci indexálása végleg lekerült-e a napirendről, Nacsa Lőrinc úgy válaszolt, hogy rendszeresen egyeztetnek az idősügyi szervezetekkel, és mindig közösen hoznak döntést.