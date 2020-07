Nemcsak a királynőé a kalap!

Extra

Holló Bettina ,

Manapság kevesen hordanak kalapot, pedig ha kimaradt a hajmosás vagy egyszerűen csak tombol a kánikula, az egyik legpraktikusabb kiegészítő lehet a gardróbunkban. A királyi család bátran hordja, és a sztárok körében is egyre népszerűbb, szerezzünk be egy csini darabot mi is!

Paris Hilton egy letisztult fehér kalappal dobta fel vadító piros ruháját.

Ki mondta, hogy a kalap csak elegáns lehet? Jessica Alba sportosan hordja!

A 44 éves színésznő, Reese Witherspoon szettje tökéletes nyári rohangálós napokra.

Shay Mitchell, a Hazug csajok társaságának sztárja kalappal és napszemüveggel védekezik a hőség ellen.

Egy kalapos összeállításból természetesen nem maradhat ki II. Erzsébet királynő. A türkiz különösen jól áll neki!