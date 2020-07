Nincs igaza a rappernek! Sebestyén Balázs beszólt Majkának

Extra

Lokál ,

Majka a napokban egy videóüzenetben fejtette ki véleményét arról, igazságtalannak tartja, hogy elég sok rendezvény megtartható, de a zenészek nem kaptak zöld utat.

Több énekes és zenész egyetértett a rapper gondolataival, persze akadt olyan is, aki nem. Az utóbbiból elég heves vita alakult ki Majoros Péter és Lovasi András között.

Most azonban az egyik barátja is meglepetést okozhat az ózdi rappernek. Sebestyén Balázs televíziós és rádiós műsorvezető, mondta el véleményét az ügyről, nem is akárhogy. Élő adásban kezdte el boncolgatni a témát.

A rádiós nem ért egyet a barátjával, és ezt nem is leplezte: képtelen megérteni, Majka, hogyan gondolkodhat ilyen felelőtlenül. Balázs kifejtette: addig, amíg megvan arra az esély, hogy akár egyetlen ember is beteg legyen, addig nem szabad koncertezni. Azt mondja, abban sincs igaza Majkának, hogy a döntéshozók szándékosan a zeneipart akarnák támadni, mert a turizmus és más ágazat is ugyanúgy nehéz helyzetbe került, ahogy rengeteg civil is, akik nem is kerestek milliókat, mint a frontemberek – számolt be Balázs véleményéről a Ripost.