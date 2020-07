Nyertes Zsuzsa a leendő unokája miatt tartja magát fitten

Extra

Kiss Nóra ,

Nyertes Zsuzsa 61 évesen is bomba formában van, és legalább húsz évet letagadhatna a korából. A színésznő mindent meg is tesz ezért, ugyanis szeretne fitt és aktív nagymama lenni, ha Zsuzsó lánya megajándékozza őt egy kis unokával.

− A dolgos hétköznapokban nincs időm főzni, most viszont a karantén alatt a legtöbb időmet a konyhában töltöm, kitúrtam a páromat, Attilát. Hagyományos ételeket és különlegességeket is készítek − kezdte a Lokál Extrának Zsuzsa. A színésznő azért a sok finom falat mellett arra is odafigyel, hogy rendszeresen sportoljon. Ebben 26 éves lánya a partnere.

− A munkám során megvolt a szükséges napi mozgás, március közepe óta azonban ez nincs, ezért a lányommal itthon tornázunk. Egyedül nem sikerül magam rávenni, de a járvány miatt Zsuzsó minden hétvégén hazautazik a fővárosi lakásából, és olyankor együtt mozgunk. Erőt ad nekem, ha látom, hogy ő is ugyanúgy szenved mellettem, mint én, de nem adja fel − mondta a 61 éves színésznő, aki korát meghazudtoló formában van. Zsuzsa tesz is ezért, szeretne ugyanis fitt és aktív nagymama lenni.

− Mindenféle kozmetikumot, módszert bevetek annak érdekében, hogy fiatalos maradjak. Mindig is bennem volt a tudat, hogy formában kell maradnom. Először azért, mert 35 évesen szültem a lányomat, és nem akartam, hogy az emberek azt higgyék, a nagymamája vagyok. Most pedig a leendő unokám miatt tartom magam fitten. Szeretnék aktív nagymama lenni, aki együtt tud futni és játszani az unokájával. Erre azonban várnom kell, Zsuzsó még fiatal, és nem találta meg az igazit, most számára a tanulás az első. Már a harmadik diplomáját szerzi, nagyon büszke vagyok rá.

Agykontroll segíti



Zsuzsa korábban a Lokálnak elárulta: gondolatainak erejével őrzi meg fiatalságát. „Az agykontroll segítségével napi szinten arra gondolok – és akarom is –, hogy amíg csak lehet, fiatalos tudjak maradni és úgy érzem, ez sikerült. (…) Nem gondolkodom plasztikai beavatkozáson, mert szerintem nincs rá szükségem, és nem szeretnék úgy kinézni, mint egy múmia. De ki tudja, lehet, hogy egyszer én is megbolondulok.”

Gondoskodik idős szüleiről

A színésznő a járvány alatt húgával, Andikával felváltva gondoskodik 81 éves édesanyjáról és 86 éves édesapjáról. − Felváltva segítünk nekik a bevásárlásban, és főzünk rájuk, hogy ne kelljen nekik elhagyni az otthonukat. A másik testvérem Amerikában él, de ha a szüleinknél vagyunk, mindig felhívjuk telefonon. Szerencsére ő is jól van − mondta Zsuzsa.