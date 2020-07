Offshore cégek mögé rejtette milliárdokat érő villáját a baloldali médiacézár

Belföld

Trükkös Zotyó, így becézik háta mögött az üzleti életben Varga Zoltánt, a Centrál Média tulajdonosát és kézi irányítóját. Aki nemrég gátlástalanul megnyirbálta az őt szolgáló újságírók bérét, csak hogy nagyobb osztalékot vihessen haza vadonatúj budai luxusvillájába. De most éppen ez a villa buktatta le a sokáig ügyesen rejtőzködő baloldali milliárdost – írja a Ripost.

Az elképesztően sokat érő ingatlan tulajdoni lapja egyértelmű bizonyítéka annak, hogyan is született a vörös bárók vagyona, például a Centrál Média nevű óriáscég. Hogy adóznia ne kelljen, Varga Zoltán is szívesebben vitte a pénzét a bűnözők rejtekhelyének számító Belize-be (Bróker Marcsi is itt bujkált), Panamába vagy a Brit Virgin-szigetekre.

A luxusvilla története olyan, mint egy bűnügyi regény. Amikor a tettes meg van győződve arról, hogy sikerült összehoznia a tökéletes bűntényt, de aztán mégsem. Varga ugyanis könnyelműen lebuktatta magát. Összes trükkjét, vagyonszerző, adóelkerülő manipulációit elárulja az épület bárki által hozzáférhető tulajdoni lapja. Lépésről lépésre kiolvasható belőle, hogyan játszott az ingatlannal, hogyan építette egymásra a cégeit pénzmosó adóparadicsomokon keresztül.

Varga gátlástalan offshore-specialistának számít az üzleti félvilágban, aki a Virgin-szigetektől a hírhedt Panamáig mindig is trükkösen spriccelte szét a pénzét. Trükkös Zotyó azért is kapta a becenevét, mert nemcsak villámgyorsan épített fel és szedett szét cégeket, de mindeddig mestere volt a nyomok eltüntetésének is.

Egy cél vezérelte: minél kevesebbet kelljen a saját hazájában egészségügyre, iskolára, útépítésre adóként befizetnie. Így jött össze a pénz a baloldali médiabirodalomra is.

Cégjogászok értetlenül állnak az előtt, hogy Varga a saját villája esetében ennyire könnyelműnek bizonyult. Ha nem ide építkezik, nehezebben bukik le. A Remete utca és a Csiga út közé eső luxusvilla tulajdoni lapja ugyanis mindent elárul a módszereiről.

Akárcsak egy társasjátékban, lépésről lépésre rá lehet bukkanni az elrejtett milliárdok nyomára. Olykor csak egy közös kézbesítési alkalmazott vagy Varga titkos Révay és Székely Mihály utcai bázisa az összekötő kapocs, innen juthatunk el a távoli adóelkerülő kalózállamokba.Kirajzolható, cégjogászok által ellenőrizhető, hogy Trükkös Zotyó hogyan dugta el a pénzt saját maga vagy strómanok révén a rossz hírű offshore paradicsomokba.

Ott van a tulajdoni lapon például a Pro Patria Capital, amelyik trükkös áttételeken keresztül a Brit Virgin-szigetek hírhedt offshore paradicsomában, Tortolán egy postafiók mögé lett elrejtve az ASSILEX GmbH Corp. révén ( GB Tortola, British Virgin Islands, RoadTown, P.O. Box 3175). Tessék csak megnézni a Google Maps-et milyen gyönyörű helyek ezek!

Aztán ott van az Ada Immo Kft, ami Varga egyik titkos központjába, a Székely Mihály utcába volt bejegyezve. Ennek tulajdonosi köre, köztük Varga, a többségi tulaj, már Panamában rejtőzött el. Egy olyan hírhedt címen, amelyet a nemzetközi média a Panama-papers nevű botránysorozatban a világ leginkább hírhedt adócsaló cégközpontjaként írt le. (Cale53 Urbanizáción Obaririo, Swiss Tower, Piso 16).

Igazi kordokumentum a luxusvilla tulajdoni lapja, így született a vörös bárók vagyona.Kiderül belőle például, hogy az ingatlanra egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogot jegyeztek be 1,2 milliárd (!) forint erejéig.

Egy olyan cég nevében, amelyben irányítást biztosító befolyással rendelkezett a hírhedt Belize-ben (lásd Bróker Marcsi rejtekhelye) bejegyzett ANGLO-EUROPEAN Finance Corporation (BZ Belize , Belize City, 60 Market Square P.O. 364), de jelentős befolyással bírt a cégre az oregoni Torne Corporation (Oregon 97230-6660, Portland , 465 NE 181 st.Ave), sőt a cég tagja volt a Seychelle-re bejegyzett BONTON Enterprises Ltd. (SC Victoria, Mahé Seychelles, CrystalOffices) is.

Egyetlen cél vezérelte a Centrál Média urát, eltüntetni a pénzt Magyarországról, csak adózni ne nagyon kelljen.

Az már tényleg csak hab a tortán, hogy Varga zugligeti luxusingatlanának korábbi tulajdonosai között ott van a Bayern Ingatlan Hungaria Kft. is, amely később a HVB Bankba olvadt be.

A HVB meg aztán az UniCredittel fuzionált, hogy ezt követően, bizonyára csak véletlenül, éppen ez a bank adjon 2016-ban 12 milliárd forintot Varga baloldali médiabirodalmára.

Spíler az offshore-ban, lúzer az ingatlanban

Még közeli barátai se nagyon értik, hogy az offshore-csalásban, cégek eltüntetésében vérprofi Varga Zoltán miért ekkora lúzer, ha saját használatra vesz ingatlant. Korábbi otthona a Svábhegyen – persze az is több száz százmillióért – egy úgynevezett nyeles telek volt, ahol a szomszédai lényegében „beleláttak a hasába”, tanulmányozhatták magánélete regényes fordulatait. Aztán az új luxusvilla is furcsa helyen, pontosan a Libegő alatt épült fel.Így az utazók fentről kényelmesen belebámulhatnak az életébe, tátott szájjal leshetik, micsoda gátlástalan jólétet bulizott össze magának.

Az épületet egyébként terepszínű ruhába öltöztetett biztonsági őrök védik, akik időnként ököllel fenyegetik a Libegő bámészkodó és persze fotózó utasait. Valóságos kis laktanya épült nekik a bejáratnál. Onnan ugranak elő, ha valaki csak megközelíti a kaput. Az arra járókat leginkább az elszánt tekintetű kelet-német határőrökre emlékeztetik.

A luxusvilla a baloldali média gyülekezőhelye

Varga Zoltán a kastélynak is beillő villában az emeleti teraszon és az alatta lévő placcon gyakran ad luxusestélyeket a baloldali média nemegyszer általa pénzelt prominenseinek. Persze csak akkor, ha már estére leállítják a Libegőt, nehogy egy paparazzo lefényképezze a törleszkedő társaságot. Baloldali politikusokat, magukat függetlennek hazudó ”médiamunkásokat„ , amint Trükkös Zotyó kegyeit keresik.