Offshore cégek mögé rejtette milliárdos villáját a baloldali médiacézár

Belföld

Lokál ,

Trükkös Zotyó, így becézik a háta mögött az üzleti életben Varga Zoltánt, a Centrál Média tulajdonosát és kézi irányítóját – írja a Ripost. Varga nemrég gátlástalanul megnyirbálta az őt szolgáló újságírók bérét, csak hogy nagyobb osztalékot vihessen haza vadonatúj budai luxusvillájába. Most ez a villa buktatta le a sokáig ügyesen rejtőzködő baloldali milliárdost.

Varga Zoltán elképesztően sokat érő ingatlanjának tulajdoni lapja egyértelmű bizonyítéka annak, hogyan is született a vörös bárók vagyona, például a Centrál Média nevű óriáscég. (A médiavállalathoz olyan lapok tartoznak, mint a Nők Lapja, a Story Magazin vagy a 24.hu.) Hogy adóznia ne kelljen, Varga Zoltán is szívesebben vitte a pénzét a bűnözők rejtekhelyének számító adóparadicsomba.

Varga összes trükkjét, vagyonszerző, adóelkerülő manipulációit elárulja az épület bárki által hozzáférhető tulajdoni lapja. Lépésről lépésre kiolvasható belőle, hogyan játszott az ingatlannal, hogyan építette egymásra a cégeit pénzmosó adóparadicsomokon keresztül.

Varga gátlástalan offshore-specialistának számít az üzleti félvilágban, aki a Virgin-szigetektől a hírhedt Panamáig mindig is trükkösen spriccelte szét a pénzét. Trükkös Zotyó azért is kapta a becenevét, mert nemcsak villámgyorsan épített fel és szedett szét cégeket, de mindeddig mestere volt a nyomok eltüntetésének is. Egy cél vezérelte: minél kevesebbet kelljen a saját hazájában egészségügyre, iskolára, útépítésre adóként befizetnie. Így jött össze a pénz a baloldali médiabirodalomra is.

Varga új luxusvillája a Libegő alatt épült fel. A Ripost szerint így az utazók fentről kényelmesen belebámulhatnak az életébe, láthatják micsoda gátlástalan jólétet bulizott össze magának. Az épületet egyébként terepszínű ruhába öltöztetett biztonsági őrök védik, akik időnként ököllel fenyegetik a Libegő bámészkodó és persze fotózó utasait.

Ennek ellenére, Varga Zoltán a kastélynak is beillő villában az emeleti teraszon és az alatta lévő placcon gyakran ad luxusestélyeket a baloldali média nemegyszer általa pénzelt prominenseinek, akik mind Trükkös Zotyó kegyeit keresik.