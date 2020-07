Orbán Viktor: 92 óra munka, 12 óra pihenés, 0 óra szórakozás – Videó!

Külföld

Lokál ,

Orbán Viktor miniszterelnök kedden közösségi oldalára posztolt egy videót, amin angol nyelven összefoglalja az EU-csúcson történteket, az elért eredményeket.

A kormányfő beszédes címet adott a maratoni tárgyalásokról készült videónak:

“92 óra munka, 12 óra pihenés, 0 óra szórakozás // 92 hours of work, 12 hours of sleep, 0 hours of fun”