Orbán Viktor: Magyarország megerősödve kerülhet ki a válságból

Magyarország megerősödve kerülhet ki a koronavírus-járvány okozta válságból – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. Szerinte a járvány első hullámával szemben győzelmet arattunk, de ez csak egy szakaszgyőzelem, a csatát még nem nyertük meg.

Magyarország a járvány első hullámával szemben győzelmet aratott, de ez egy szakaszgyőzelem, nem a háborút nyertük meg, hanem csak egy csatát. Nincs vakcina, tehát nem tudjuk magunkat beoltatni, így észnél kell lenni. Eddig azt hittük, hogy a migráció csak a közbiztonsági helyzetet rontja le, de most azt látjuk, hogy a hagyományos migránsútvonalak mentén fekvő országokban nő a fertőzések száma. Tehát most a határvédelem egyben egészségügyi védelem is – jelentette ki Orbán Viktor pénteken, a Kossuth rádióban.

– Ha Magyarország nem engedi, hogy a koronavírus-járvány ismét „felszaladjon”, ha „észnél van a határvédelemnél”, ha támogatja a beruházásokat és a munkahelyteremtést, és ha nem engedi, hogy „baleknak” nézzék Nyugaton, akkor megerősödve kerülhet ki a válságból – tette hozzá a miniszterelnök.

– Bár az idei és a jövő év is nehéz lesz, harcolni kell a munkahelyekért, de lehet látni a fényt az alagút végén – emelte ki Orbán Viktor.

Nyaraljunk itthon!

A kormányfő szerint mivel a környező világ hatással van Magyarországra is, jól és okosan kell dönteni például a nyaralásról, meg kell gondolni a külföldi vakációt. „Lehet, hogy most inkább a Balatont érdemes választani” – hangsúlyozta.

– Azt szeretném kérni a magyaroktól, hogy bár az ember ilyenkor úgy érzi, hogy kitört a szabadság, ez csak részben van így, ezért az óvatosságot mindenképpen őrizze meg. A kormány pedig ne nyaralgasson, hanem figyeljen, mert még jó néhány hétig itt kell lennünk a hivatalban – jelentette ki a miniszterelnök.

Nem akarunk migránsokat!

– A migrációval szemben a lehető legkeményebben kell fellépnünk – tért át Brüsszel vesszőparipájára a kormányfő, aki a röszkei határátkelőnél tapasztalt migrációs nyomás után a stuttgarti és bécsi utcákon kialakult bandaháborúkat említette meg, és foglalt állást igen keményen a bevándorlás ellen. Ezzel kapcsolatban a nemzeti konzultáció eredményeire is hivatkozott Orbán: a magyar emberek kinyilvánították, nem kérnek a bevándorlásból. A mostani konzultációval kapcsolatban arra kérte az embereket, hogy küldjék vissza.

Járványügyi alap a költségvetésben

A pénteken elfogadott költségvetésről Orbán Viktor elmondta, hogy abban pedig komoly járványügyi és gazdaságvédelmi alap van. Szerinte a sok százmilliárdos beruházásösztönző támogatások segíthetik a gazdasági növekedést, emellett a 13. havi nyugdíj visszaépítését és a csecsemőgondozási díj (csed) 100 százalékra emeléséről beszélt a kormányfő.