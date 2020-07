Orbán Viktor: Öt nap alatt 1100 milliárd forintot szereztünk Magyarországnak

Több Balaton, kevesebb Brüsszel



– Most úgy látszik, hogy a környező országokban baj van, és most arra kell figyelni, hogy a határokon pontos szabályok legyenek, hogy ne lehessen behurcolni a vírust. Ezért több intézkedést is hoztak – mondta a miniszterelnök, aki hozzátette, hogy a színkódos besorolás könnyen értelmezhető, ezt kell figyelni, és idén lehetőleg inkább belföldön, mint külföldön nyaralni. Ezzel egyébként a szakemberek is egyetértenek, akik nem győzik hangsúlyozni, hogy ebben az évben sokkal biztonságosabb itthon nyaralni, mint külföldön. Orbán Viktor hétvégén bebizonyította, hogy nem a levegőbe beszél. Egy fotót is posztolt arról, hogy a Balatonnál nyaral.

„Több Balaton, kevesebb Brüsszel” – írta.