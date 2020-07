Orbán Viktor: Magyarország nem enged be nem uniós polgárokat – Videó!

Belföld

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor csakúgy, mint a veszélyhelyzet alatt ma is az Operatív törzs egyeztetésével kezdte a napot. Közösségi oldalára most egy videót is posztolt a megbeszélés részleteiről.

Nem enged be unión kívüli országokból érkező polgárokat Magyarország Szerbia kivételével, mert az ellentétes a magyar emberek egészséghez fűződő érdekével – közölte Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió azon javaslatának megvitatása után, amelyben azt kérik, hogy a tagállamok nyissák meg határaikat 14 nem európai ország előtt.

A miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban, az operatív törzs ülése után azt mondta: arról is döntöttek, hogy visszaállítják az átutazók számára a kötelező korridor használatát. Az országon áthaladók – csakúgy, mint a koronavírus-járvány tetőpontjának időszakában – nem hagyhatják el a kijelölt útvonalat, a határellenőrzések pedig továbbra is szigorúak lesznek – tette hozzá.