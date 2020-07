Örült a róla készült mémeknek Müller Cecília

Belföld

Az egész ország a szívébe zárta Müller Cecília országos tiszti főorvost, aki a veszélyhelyzet alatt beköltözött a nappalinkba. A járvány elleni védekezést irányító szakember lapunknak elárulta, hogy örömmel vette a róla és az operatív törzsről szóló mémeket, és nagyon hálás a felé áradó szeretetnek.

Mindenki nagyon kedves, sok üzenetet, köszönőlevelet kaptam. Voltak kifejezetten jópofa mémek is. Örülök, hogy az emberek ebben a nehéz helyzetben is megtartották a humorérzéküket. Köszönöm nekik az együttműködést, a bizalmat és a felém áradó szeretetüket – mondta lapunknak Müller Cecília országos tiszti főorvos, akinek a kedvence a „kaspós” mém, amit a munkatársai kivágtak neki, ő pedig a polcára is feltette.

A szakember, aki nemcsak a veszélyhelyzet 98 napja, de már január vége óta (a mostani járványügyi készültség alatt is) irányítja a vírus elleni védekezést, az operatív törzs napi tájékoztatóinak végével ugyan „kiköltözött a nappalinkból”, de nekünk elárulta: a munka továbbra sem állt meg.

– Változatlanul, ugyanannyit dolgozunk, mint eddig. Az, hogy nem látnak minket naponta a tévénézők, nem jelenti azt, hogy nem folyik továbbra is szorgos munka – mondta Müller Cecília, aki az elmúlt hónapokban 81 alkalommal adott tájékoztatást a járványról a tévében, de azokon a napokon sem pihent, mikor nem láthattuk: irányította és szervezte a védekezést, hogy biztonságban legyünk. Mindezt szeretetteljesen, higgadtan emberi nyelven, kedvesen mosolygósan tette, így mindenki második nagymamájának érezhette.

– Nehéz időszak volt mindnyájunknak, de tudtuk, hogy nagy szükség van ránk, ez lendített engem is előre. Természetesen ilyenkor hatalmas nyomás nehezedik a szakemberekre, hiszen joggal mindenki tőlünk várja az útmutatást, megoldást. Részemről a rám nehezedő óriási felelősség nyomta a legjobban vállamat. Kollégáimmal folyamatosan értékeltük a helyzetet és együtt határoztuk meg a szükséges lépéseket, ami hatalmas támaszt nyújtott számomra – mondja a tiszti főorvos.

Amit nem tudott a tiszti főorvosról:

– összesen 81 alkalommal, 1718 percen át tájékoztatott minket a járvány alatt,

– igazán felkészült szakember, négy szakvizsgája van,

– a pécsi orvosi karon diplomázott, dolgozott a dunaújvárosi kórházban, később városi majd, régiós és megyei tiszti főorvos,

– a vörösiszap-katasztrófa idején is mentette az embereket,

– egy ideig Nagyvenyimben volt háziorvos, most is ott él férjével, akivel negyven éve mondták ki a boldogító igent,

– egy lánya és egy fia van, előbbitől három unokája született,

– az operatív törzs tájékoztatói előtt még sminkelés közben is telefonált, intézkedett. Mindig a saját ruhatárából öltözködött,

– dunaújvárosi tiszti főorvosként naponta futva járt dolgozni Nagyvenyimből, ami oda-vissza 15 kilométer,

– mindennap hajnal négykor kel, ötkor indul dolgozni a fővárosba, de mindennap újra hazatér, mert csak a saját házában tud aludni,

– fontos számára a vallás, a nyakában mindig keresztet visel, ami nem is csoda, hiszen Nagyvenyimben a helyi Nagyboldogasszony plébánia világi lelkipásztora.

A humor is segített a karantén idején

A humor segít átvészelni a legnehezebb időket is. Ez a járvány és a karantén legnehezebb időszakaiban is bebizonyosodott, hiszen számtalan internetes mém, vicc, sőt kifestő és képregény is született az operatív törzsről is. Szerencsére a szakemberek ezen nem sértődtek meg, hanem „vették a lapot”.