Öt dolog, amit megtanított nekünk a járvány

Hazánkban az aktív koronavírus-fertőzöttek száma 740 fő. Megszűnt a veszélyhelyzet, de életben van a járványügyi készültség. Maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközeledési eszközökön. Mindannyian nehéz időszakot tudhatunk magunk mögött. A koronavírus számos kihívás elé állított bennünket, az elmúlt hónapokban rájöttünk, hogy mi az, ami igazán fontos, és sok új dolgot is megtanultunk.

Összefogás

Magyarországon példátlan, széles körű összefogásnak lehettünk szemtanúi. Nem telt el úgy nap, hogy ne küldtek volna valamilyen kis figyelmességet az egészségügyi dolgozóknak, legyen szó mézről, vitaminról, ivóléről, süteményről, de sokan az épp üresen álló lakásukat is felajánlották nekik. Mások számítógépekkel, okoseszközökkel segítettek szegény családban élő gyerekeknek, hogy ők is be tudjanak kapcsolódni a digitális oktatásba. Telefontársaságok adatforgalmat, egyetemisták pedig önkéntes munkát ajánlottak fel.

Hála

A karantén mindannyiunk számára nehéz volt, de a legnagyobb terheket a hétköznapi hősök cipelték. Heroikus küzdelmet folytattak az orvosok, nővérek, mentősök, tűzoltók, szociális dolgozók, akik most is másokat helyeztek előtérbe, a saját kényelmük helyett. A hatósági személyek, a postások, az eladók, az árufeltöltők és a gyógyszertárosok is megfeszített tempóban dolgoztak azért, hogy nekünk minden a rendelkezésünkre álljon. Hétköznapi hősök a szemétszállítók is, akik nélkül az otthonunk nem lehetne tiszta. Hálát adtunk a tömegközlekedési eszközök sofőrjeinek, akik munkába vitték azokat, akiknek muszáj volt menniük. Még egyszer nagyon köszönjük!

Bárki lehet konyhatündér

A karantén idején még azok is fakanalat és sodrófát ragadtak, akik korábban nagy ívben elkerülték a konyhát. Kiderült, hogy nem is ördöngösség fűszernövényt ültetni, házi tésztát készíteni vagy épp kovászt nevelni. Valóságos őrületté vált a kenyérsütés, és még ha elsőre nem is lett tökéletes, mégis a legfinomabb és legkedvesebb ételünkké vált, hiszen belecsempésztük minden szeretetünket.

Alapos kézmosás és fertőtlenítés

Végre megtanultuk, hogy ha csak bedugjuk a kezünket a csap alá, és már futunk is tovább, az nem egyenlő az alapos kézmosással. Emellett a rendszeres kézfertőtlenítést is beépítettük mindennapjainkba, éppúgy, mint a gyakori szellőztetést, amiről hajlamosak vagyunk megfeledkezni.

Egyre profibbak az idősek

A szükség nagy úr, tartja a mondás. Az elmúlt hónapokban rengeteg idős szánta rá magát az okostelefonok, közösségi oldalak használatára, és a végére már igazi profivá váltak. Videócset segítségével „találkozhattak”, együtt ünnepelhettek a családok, de kiderült, hogy tanulni és edzeni is lehet távolról.