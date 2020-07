Szép lesz újra a Péteri-tó

Belföld Szeged

Kerékgyartó György ,

Dél-Alföld – A páratlan, mintegy 200 fajból álló madárvilág az, ami miatt érdemes ellátogatni a Kiskunfélegyháza és Kistelek közötti Péteri-tóhoz. A tó nádasaiban az összes hazai gémfaj költ, jellemző fészkelő a feketenyakú és a búbos vöcsök, a gulipán, a cigányréce és a nagy goda. Halastóként ma már egyik tó sem működik.

A terület a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésébe tartozik, amely most döntött a mederalakulat helyreállítása mellett. Ez pályázati úton 2021-re történhet meg. A tónál most is látogatható a Vöcsök tanösvény és az annak nyomvonalán található kilátó. Ezek mellé egy újabb kilátót és egy madármegfigyelő lest is terveznek.